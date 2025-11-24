Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mức 150,4 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 22/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với ngày 22/11.

Vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 24/11 giao dịch ở mức 4.045 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm, nối tiếp đà giảm từ tuần trước. Sự điều chỉnh này diễn ra khi các nhà đầu tư tạm lắng nghe ngóng thêm các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để có tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào doanh số bán lẻ và số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Mặc dù thị trường đang thận trọng, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã có sự thay đổi tích cực sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, phát tín hiệu ủng hộ việc cắt giảm thêm một lần nữa trong thời gian tới. Nhờ đó, thị trường hiện đang định giá khoảng 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, tăng đáng kể so với mức khoảng 40% vào thứ Năm tuần trước, sau khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ được công bố.

Tuy nhiên, bất chấp những biến động ngắn hạn, giá vàng thỏi vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 54% tính từ đầu năm đến nay. Kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ bởi sự bất ổn về thương mại và địa chính trị kéo dài, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu bền vững từ các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước các rủi ro tài chính.

Giá Bitcoin tăng 2,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 87.907 USD/BTC, tăng 2,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 98 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.753 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.