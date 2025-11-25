Giá vàng SJC và vàng nhẫn hôm nay 25/11 đều tăng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 150,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng

Sáng 25/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng,tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 148,5 – 151 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên 24/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146,5 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149,9 – 152,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng so với ngày 24/11.

Vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/11 giao dịch ở mức 4.146 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 131,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay duy trì đà tăng mạnh gần 2% đạt được vào ngày hôm trước. Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, sau khi nhận được các tín hiệu ôn hòa rõ ràng từ nhiều quan chức cấp cao của cơ quan này.

Cụ thể, Thống đốc Fed Christopher Waller hôm thứ Hai đã nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, với lý do là thị trường lao động Mỹ vẫn yếu kém.

Tương tự, Chủ tịch Fed New York John Williams cũng đã chỉ ra vào thứ Sáu tuần trước rằng việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn vẫn là một khả năng hiện hữu. Kết quả là, thị trường hiện đã đặt ra xác suất 81% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, một sự gia tăng mạnh mẽ so với mức chỉ khoảng 40% của một tuần trước đó.

Trọng tâm của các nhà đầu tư hiện đang chuyển sang dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Cụ thể là doanh số bán lẻ và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế và hướng đi khả dĩ của chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 87.737 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 96 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.750 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.