Vừa lãi kỷ lục từ bán "đất vàng" Constrexim Complex, CTX Holdings bất ngờ muốn rời sàn chứng khoán

Yến Thanh
Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (UPCoM: CTX, CTX Holdings) bất ngờ trình cổ đông chủ trương phi đại chúng hoá doanh nghiệp, khiến cổ phiếu ngay lập tức giảm sàn.

Lô đất phát triển dự án Constrexim Complex. Ảnh: Yến Thanh
Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay, nội dung đáng chú ý được CTX Holdings trình cổ đông là chủ trương phi đại chúng hoá doanh nghiệp, đồng nghĩa cổ phiếu CTX sẽ huỷ niêm yết.

Theo tìm hiểu, CTX Holdings tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá - Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam, chính thức niêm yết vào năm 2012. Đến năm 2023, cổ phiếu CTX từng bị huỷ niêm yết trên sàn HNX, sau đó được đưa trở lại giao dịch trên UPCoM và lập tức rơi vào diện đình chỉ do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Mã CTX được giao dịch trở lại trên UPCoM từ ngày 15/4/2025 do đã khắc phục được các lỗi vi phạm. Ngay sau khi được "cởi trói", CTX lập tức tăng cực mạnh. Từ vùng giá 7.600 đồng/đơn vị, CTX tăng "phi mã" hơn 180% lên mức đỉnh 21.800 đồng/đơn vị vào trung tuần tháng 8.

Tuy nhiên, sau khi lập đỉnh, CTX đã lao dốc không phanh. Phiên hôm nay, mã này giảm sàn còn 12.600 đồng/đơn vị - đánh dấu phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp, "bốc hơi" gần 45% so với đỉnh.

CTX_2025-11-21_07_53_39.png
Diễn biến cổ phiếu CTX từ khi giao dịch lại trên UPCoM đến nay. Nguồn: SSI iBoard

Doanh thu tăng đột biến 155 lần nhờ bán "đất vàng"

Hoạt động kinh doanh của CTX Holdings những năm qua không có nhiều nổi bật, với doanh thu trung bình 5 năm qua chỉ khoảng 153 tỷ đồng, lãi sau thuế vỏn vẹn hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quý III vừa qua, doanh nghiệp này gây xôn xao thị trường khi ghi nhận doanh thu tăng đột biến 155 lần so với cùng kỳ năm trước lên 5.873 tỷ đồng. Mức doanh thu này thậm chí bằng tổng doanh thu luỹ kế kể từ năm 2012 đến năm 2024 của họ.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, CTX Holdings báo lãi sau thuế 216 tỷ đồng, gấp 98 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Đà tăng mạnh mẽ này đến từ việc chuyển nhượng dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng A1-2 (Dự án A1) (còn gọi là Constrexim Complex) tại TP Hà Nội cho Công ty CP Xây dựng Đầu tư Việt Minh Hoàng từ cuối tháng 7/2025.

Đây là một trong những lô "đất vàng" hiếm hoi còn lại tại trung tâm quận Cầu Giấy, nằm ở nút giao cầu vượt Mai Dịch với ba mặt tiền là đường Vành đai 3 (Phạm Hùng), Xuân Thủy và Trần Quốc Vượng.

Nhờ kết quả đột biến trong quý III, luỹ kế 9 tháng, CTX Holdings ghi nhận doanh thu 5.957 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 217 tỷ đồng, cùng gấp hàng chục lần so với mức 107 tỷ và 4 tỷ cùng kỳ năm trước.

