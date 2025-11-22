Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 150,4 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn giảm

Sáng 22/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên 21/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so với ngày 21/11.

Vàng thế giới biến động nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/11 giao dịch ở mức 4.065 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường đang liên tục tiếp nhận các dữ liệu trái chiều từ Mỹ: một mặt là báo cáo lao động mạnh hơn dự kiến, nhưng mặt khác là các tín hiệu ôn hòa từ ngân hàng trung ương và lợi suất trái phiếu Mỹ yếu đi.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 bị trì hoãn của Bộ Lao động Mỹ cho thấy mức tăng 119 nghìn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%. Dữ liệu này ban đầu đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất ngay lập tức và đẩy đồng đô la lên cao hơn. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cũng cho thấy ủy ban bị chia rẽ, thu hẹp một số kỳ vọng nới lỏng trước đó.

Tuy nhiên, nhận xét từ Chủ tịch Fed New York cho rằng một sự điều chỉnh ngắn hạn về mức trung lập có thể xảy ra đã thúc đẩy thị trường định giá lại các đợt cắt giảm và đẩy lợi suất trái phiếu chuẩn xuống thấp hơn, loại bỏ lực cản lớn đối với vàng. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã giảm từ mức cao giữa tuần và đang giao dịch dưới 4,1%, giúp cắt giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không mang lại lợi suất, từ đó củng cố sự phục hồi của kim loại quý. Trong khi đó, các thước đo vĩ mô vẫn cho thấy sự trái chiều, với chỉ số PMI tổng hợp nhanh của S&P Global báo hiệu sự mở rộng tiếp tục trong tháng 11.

Giá Bitcoin giảm 2,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 85.056 USD/BTC, giảm 2,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 84 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.698 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.