Giá vàng SJC hôm nay giảm 700.000 đồng/lượng

Sáng 21/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên 20/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 147,8 – 150,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với ngày 20/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/11 giao dịch ở mức 4.071 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đang hướng đến một tuần giảm nhẹ khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 bị suy giảm sau báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ.

Báo cáo từ Bộ Lao động cho thấy bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9 đã tăng 119.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo 50.000. Dữ liệu mạnh mẽ này củng cố quan điểm rằng thị trường lao động vẫn ổn định, khiến các nhà giao dịch giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới xuống còn khoảng 40%.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,4% (mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021), sự tăng trưởng bảng lương vượt trội cùng với việc một số quan chức Fed bày tỏ sự thận trọng đã gây áp lực lên giá kim loại quý này.

Giá Bitcoin giảm 6,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 86.637 USD/BTC, giảm 6,4% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 121 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.728 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.