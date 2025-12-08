Giá vàng SJC hôm nay cao hơn vàng thế giới 21,3 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tăng 300.000 đồng/lượng

Sáng 8/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149,5 – 152 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 6/12.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 6/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/12 giao dịch ở mức 4.201 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 100.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đang được giữ vững gần mức 4.200 USD/ounce trong phiên đầu tuần, ổn định trở lại sau đợt giảm nhẹ của tuần trước. Hiện tại, các nhà giao dịch đang dồn mọi sự chú ý vào cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nơi các quan chức được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất.

Tín hiệu ủng hộ việc nới lỏng chính sách đã được củng cố bởi dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, bao gồm cả số liệu việc làm hỗn hợp và chỉ số lạm phát cốt lõi phù hợp với kỳ vọng. Giá thị trường hiện tại ngụ ý 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản, đưa phạm vi mục tiêu xuống mức 3,75% đến 4,0%, với kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa vào năm 2026.

Bên cạnh quyết định về lãi suất, các nhà giao dịch cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng các dự báo kinh tế cập nhật của Fed cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Trong khi đó, báo cáo việc làm JOLTS vào thứ Ba, số liệu thị trường lao động cuối cùng trước thông báo của Fed, sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm thêm manh mối.

Ở một diễn biến khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng trong tháng thứ 13 liên tiếp, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 74,12 triệu ounce, tiếp tục củng cố nhu cầu vững chắc của kim loại quý này trên thị trường toàn cầu.

Giá bitcoin tăng 1,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 91.061 USD/BTC, tăng 1.6% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 73 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.817 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.