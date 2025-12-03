Giá vàng, giá Bitcoin hôm nay cùng tăng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng miếng tăng nhẹ

Sáng 3/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,3 – 152,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 2/12.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150,6 – 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 2/12.

Giá vàng thế giới hôm nay thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/12 giao dịch ở mức 4.219 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đi ngang trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Hiện tại, các nhà giao dịch đang đặt ra xác suất lên tới 88% cho việc Fed giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, một niềm tin được củng cố bởi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ và những bình luận từ một số quan chức Fed.

Dữ liệu công cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã thu hẹp trong 9 tháng vừa qua, làm tăng áp lực buộc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Trọng tâm của các nhà đầu tư hiện đang chuyển sang những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối ngày hôm nay để tìm kiếm thêm manh mối về quỹ đạo lãi suất của ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, các báo cáo kinh tế quan trọng vào cuối tuần, bao gồm số liệu việc làm ADP tháng 11 và dữ liệu PCE tháng 9 bị trì hoãn, cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức khỏe thực tế của nền kinh tế Mỹ.

Giá bitcoin tăng mạnh

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 92.519 USD/BTC, tăng 6,9% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 121 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.846 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.