Giá vàng SJC hôm nay 4/12 giảm, vàng thế giới duy trì ngưỡng cao nhất trong 6 tuần

VietTimes - Giá vàng miếng SJC hôm nay 4/12 giao dịch ở mức 152,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng SJC giảm nhẹ

Sáng 4/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150 – 152,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên 3/12.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150,6 – 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với ngày 3/12.

Giá vàng thế giới duy trì mức cao nhất trong 6 tuần

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/12 giao dịch ở mức 4.209 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng vẫn đang duy trì gần mức cao nhất trong sáu tuần, khi các nhà đầu tư ngày càng đặt niềm tin lớn hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Báo cáo việc làm ADP tháng 11 đã gây sốc khi cho thấy mức giảm 32.000 việc làm trong khu vực tư nhân, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 10.000 và đánh dấu mức giảm thứ ba trong bốn tháng. Đây là sự suy giảm tuyển dụng mạnh nhất kể từ năm 2023, củng cố mối lo ngại về một thị trường lao động Mỹ đang nguội lạnh. Dữ liệu này hoàn toàn phù hợp với các tín hiệu ôn hòa từ các quan chức Fed, những người đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tình trạng tăng trưởng việc làm chậm lại.

Trước diễn biến này, thị trường hợp đồng tương lai đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Các nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang dữ liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 9 bị trì hoãn để tìm kiếm thêm thông tin về các chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị cũng tiếp tục cung cấp một lực đỡ nhất định cho vàng, đặc biệt sau khi Mỹ và Nga kết thúc các cuộc đàm phán về cuộc xung đột tại Ukraine mà không đạt được bất kỳ đột phá đáng kể nào.

Giá bitcoin tăng 0,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 93.291 USD/BTC, tăng 0,5% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 92 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.861 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.