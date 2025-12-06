Giá vàng SJC hôm nay hơn 154 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua.

Sáng 6/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149,5 – 152 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên 5/12.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 5/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/12 giao dịch ở mức 4.197 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay chững lại khi các nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, ngay trước thềm quyết định chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới. Trọng tâm chính là báo cáo Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 9 bị trì hoãn, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Báo cáo này có thể cung cấp sự làm rõ về thời điểm và tốc độ Fed sẽ bắt đầu nới lỏng tiền tệ.

Những dữ liệu gần đây đã củng cố niềm tin vào kịch bản nới lỏng chính sách. Cụ thể, báo cáo của ADP cho thấy mức giảm bất ngờ 32.000 việc làm trong bảng lương tư nhân. Đồng thời, công ty Challenger ghi nhận 71.000 vụ sa thải trong tháng 11, đưa tổng số vụ sa thải từ đầu năm đến nay lên gần 1,17 triệu, báo hiệu rõ ràng rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt. Những diễn biến này đã củng cố mạnh mẽ kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, với thị trường đang định giá xác suất khoảng 87%.

Thêm vào đó, các báo cáo cho rằng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett có thể kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tháng 5 cũng đã thúc đẩy suy đoán về một sự chuyển dịch sang chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Mặc dù có những yếu tố hỗ trợ dài hạn, trong tuần này, giá vàng đang trên đà ghi nhận mức giảm nhẹ.

Giá bitcoin giảm 3,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 89.285 USD/BTC, giảm 3,5% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.781 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.