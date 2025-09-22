Giá vàng SJC đi ngang, Bitcoin giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Sáng nay (22/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.800.000 – 129.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 20/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.200.000 – 130.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày 20/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/9 giao dịch ở mức 3.687 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.448 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 117.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.500.000 đồng/lượng



Theo Trading Economics, giá vàng dao động gần mức kỷ lục trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát và phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này.

Tuần trước, Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm và báo hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Hiện tại, thị trường đang dự đoán Fed sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay, lần lượt vào tháng 10 và tháng 12. Kỳ vọng này đã thúc đẩy đáng kể mức tăng ấn tượng 40% của giá vàng từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, vàng cũng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Những căng thẳng địa chính trị và lo ngại về tác động kinh tế từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã làm tăng nhu cầu mua vàng. Cùng với đó là hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và dòng vốn liên tục đổ vào các quỹ ETF vàng.

Giá Bitcoin giảm 1,2%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.328 USD/BTC, giảm 1,2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 115.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.278 tỷ USD chiếm 56,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.