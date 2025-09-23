Giá vàng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 132.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.6 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1.6 triệu đồng/lượng với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (22/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.6 triệu đồng/lượng, tăng 1.6 triệu đồng/lượng với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 128.300.000 – 123.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với phiên 22/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.500.000 – 131.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.700.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 128.800.000 – 131.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng so với ngày 22/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/9 giao dịch ở mức 3.742 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.448 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 119.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.300.000 đồng/lượng

Theo Trading Economics, giá vàng đã đạt mức kỷ lục mới, vượt qua ngưỡng 3.750 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi hy vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuần trước, Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách khi thị trường lao động suy yếu. Điều này đã khiến thị trường dự đoán Fed sẽ có thêm hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa tại các cuộc họp còn lại trong năm.

Tuy nhiên, một số quan chức Fed vẫn tỏ ra thận trọng. Chủ tịch Fed St. Louis, ông Alberto Musalem, lưu ý rằng dư địa để nới lỏng chính sách là hạn chế do áp lực lạm phát dai dẳng.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về triển vọng kinh tế vào cuối ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chỉ số giá PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu, cung cấp thêm tín hiệu quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ.

Giá Bitcoin giảm 2%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.474 USD/BTC, giảm 2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.700 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 136 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.241 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.