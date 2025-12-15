Giá nhà view biển gần Thâm Quyến lao dốc không phanh: Giấc mơ hướng biển sụp đổ

Từng được coi là “vườn sau của Thâm Quyến”, bất động sản ven biển Huệ Châu một thời hút giới đầu cơ với viễn cảnh nghỉ dưỡng – đầu tư song hành. Nhưng chỉ sau 6 năm, giá nhà đã lao dốc 50–60%.

Từ “giấc mơ hướng biển” đến ác mộng tài chính

Nhắc đến bất động sản view biển gợi lên hình ảnh lãng mạn "hướng ra biển, hoa nở rộ". Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu bất động sản view biển ở Huệ Châu hiện đang phải đối mặt với cơn ác mộng giống như cầm khoai nóng trên tay, tiến thoái lưỡng nan, đến mức truyền thông gọi khu vực này là “Hạc Cương của Quảng Đông” (tên thành phố ở Hắc Long Giang nổi tiếng về nhà rẻ nhưng khó bán).

Khu nghỉ dưỡng Ten Mile Silver Beach (Thập Lý Ngân) của Country Garden, nằm ở khu vực vịnh Daya (Đại Á) của Huệ Châu, tự hào sở hữu hàng trăm km đường bờ biển và là một khu bất động sản view biển thực sự. Bà Lâm một nhà đầu tư vào năm 2019 đã mua một căn hộ view biển tuyệt đẹp ở đó với giá 16.000 NDT/m² (gần 60 triệu đồng), nhưng giờ đây khi bà muốn bán, người môi giới chỉ chào giá 6.000 NDT/m² (22,4 triệu đồng) qua điện thoại.

Cách đây 5-6 năm, các căn hộ view biển ở mũi Yapo (Á Bà), Huệ Đông, thường được bán với giá 12.000 NDT/m². Giờ đây, giá niêm yết của các căn hộ đã qua sử dụng đã giảm xuống dưới 5.000 NDT/m², giảm hơn 60%. Tại Vịnh Daya, tòa nhà Zhenyue Mansion (Trăn Nhuệ Phủ), lúc đầu có giá 14.700 NDT/m², nay được bán với giá chỉ 7.000 NDT/m².

Chủ nhà van xin khách, vẫn không bán được

Tiểu Lý, một người môi giới bất động sản, nói với phóng viên rằng ông có hàng trăm tin nhắn giảm giá từ các chủ nhà được lưu trong điện thoại của mình. Mới hôm trước, một chủ nhà đã “tuyệt vọng”, hạ giá căn hộ 120 mét vuông của mình từ 1,76 triệu NDT xuống còn 980.000 NDT, nói rằng ông sẵn sàng chịu lỗ vốn miễn là bán được nhà.

Tỷ lệ căn hộ có người cư trú tại các khu nhà ở Huệ Châu rất thấp. Ảnh: Zhihu.

Vừa lướt điện thoại, Tiểu Lý thản nhiên nói: “Trước đây, khách hàng năn nỉ chủ nhà giảm giá; giờ đây, chủ nhà gần như van xin khách mua đến xem nhà. Dù vậy, tỷ lệ bán hàng vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái”.

Trên tường của văn phòng bán hàng tại khu chung cư Oriental Platinum Mansion ở Đạm Thủy, Huệ Dương, tấm áp phích từ nhiều năm trước ghi “Giá đăng ký 15.000 NDT/m²” giờ đã bị một biển quảng cáo màu đỏ ghi “Dọn vào ở ngay, 8.600 NDT/m²”, kèm theo ghi chú “Miễn phí chỗ đậu xe, miễn phí ​​dịch vụ 3 năm”.

Ông Vương, một người về hưu sống trong khu dân cư Thập Lý Nhân của Country Garden, nói với truyền thông rằng mỗi ngày ông phải đi xe buýt 20 phút vào thị trấn để mua thực phẩm. Khu dân cư này, được quảng cáo là "khu phức hợp thương mại và dân cư ven biển quy mô lớn", nhưng không có một khu chợ nông sản tử tế, và trong bán kính 5 km, không có bệnh viện hay siêu thị nào.

Trong nỗ lực tự cứu vãn tình hình, các chủ đầu tư bắt đầu xây dựng các cửa hàng container dọc theo con đường danh lam thắng cảnh. Kết quả là, cư dân phát hiện ra những gì họ nhìn thấy từ ban công không còn là biển xanh và bầu trời nữa, mà là một cụm dày đặc các quán xá. Một chủ nhà than thở: "Giá nhà đất đã lao dốc rồi, nhưng họ còn đang cố gắng tước đoạt cả tia hy vọng cuối cùng nữa sao?".

Khu nghỉ dưỡng Thập Lý Ngân của tập đoàn Country Garden dài hàng trăm cây số ven biển Huệ Châu giờ đây được coi là "Hạc Cương" của Quảng Đông. Ảnh: Sohu.

Khu đô thị mới thành “thành phố ma”

Bên cạnh tiện nghi không đầy đủ, giao thông bất tiện cũng là một lý do chính khiến các chủ nhà đang bỏ đi.

Cô Lý, một người làm việc tại Thâm Quyến, đã chuyển về căn hộ thuê của mình ở Thâm Quyến sau khi sống ở khu vực Huệ Châu giáp ranh với Thâm Quyến trong ba tháng. Cô nói rằng mỗi ngày phải dậy lúc 5 giờ sáng để bắt xe buýt và đến 8 giờ tối mới về đến nhà. "Sống ở đây không phải là sống, mà là chịu đựng", cô Lý than phiền.

Khu vực giáp ranh với Thâm Quyến, từng được ca ngợi là "khu phố mới đáng sống", hiện có tỷ lệ dân cư trú dưới 30%. Ban đêm, các tòa nhà tối om chỉ với vài ánh đèn lác đác, trông giống như một thị trấn ma. Một chủ nhà đã nói đùa: "Ở đây có nhiều đèn đường hơn người; ngay cả những người giao hàng cũng không muốn đến, nói rằng nó quá âm u".

Một vấn đề khác mà các chủ nhà không thể tránh khỏi là các căn hộ nhìn ra biển rất ẩm ướt. Độ ẩm cao và hàm lượng muối khiến các đồ nội thất dễ bị mốc và hư hỏng nhanh, tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến viêm khớp. Thiệt hại thậm chí còn lớn hơn nếu có bão.

Cách đây 5 hoặc 6 năm, khi các bất động sản nhìn ra biển ở Huệ Châu bán chạy như tôm tươi, một lượng lớn nhà đầu tư đã xếp hàng để mua các căn hộ chỉ sau một đêm, thậm chí một số người còn vay lãi suất cao để trả tiền đặt cọc. Hiện nay, dù đã giảm giá 50%, họ cũng không thể bán được, khiến nhiều nhà đầu tư đau đầu.

Thống kê cho thấy số lượng nhà cũ rao bán tại Huệ Châu hiện đã vượt quá 150.000 căn, với giá giảm trung bình khoảng 10% từ tháng 1 đến tháng 12 năm nay. Cụ thể, giá tại quận Huệ Thành đã giảm từ 10.000 NDT/m² xuống còn 9.000 NDT; tại vịnh Đại Á, từ 8.300 NDT xuống còn 7.300 NDT; và tại quận Huệ Dương, từ 8.200 NDT xuống còn 6.000 NDT/m².

Theo Creaders