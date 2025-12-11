Vệ tinh của công ty Mỹ tạo mô hình 3D của căn cứ hải quân "quan trọng nhất" của Trung Quốc

Công ty Mỹ Vantor công bố ảnh vệ tinh sắc nét của Căn cứ Hải quân Du Lâm, đạt độ chính xác ấn tượng chỉ với một lần vệ tinh bay qua. Công nghệ AI giúp xử lý ảnh 3D trong 10 giờ, mở ra ưu thế chiến lược quân sự và ứng dụng rộng rãi.

Công ty vệ tinh Mỹ Vantor vừa phô diễn năng lực quan sát tân tiến bằng cách công bố hình ảnh “một trong những căn cứ quân sự chiến lược nhất của Trung Quốc”.

Trong một bài đăng trên X, công ty đã chia sẻ bức ảnh độ chi tiết cao chụp Căn cứ Hải quân Du Lâm của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Vantor cho biết hình ảnh của họ có độ phân giải 50 cm và độ chính xác không gian dưới 4 m.

Đáng chú ý, mức độ chính xác này đạt được chỉ với một lần vệ tinh bay qua, và hình ảnh được xử lý trong chưa đầy 10 giờ. Năng lực này giúp khách hàng có lợi thế chiến lược trong môi trường quân sự và cho phép quan sát chi tiết mà các công nghệ ảnh vệ tinh truyền thống khó đạt được.

Năng lực chụp ảnh vệ tinh ấn tượng của Vantor

Ảnh vệ tinh tiên tiến giúp tiếp cận thông tin quân sự quan trọng từ không gian. Dù vệ tinh có thể chụp phủ diện rộng nhanh chóng, quá trình xử lý dữ liệu vẫn thường mất thời gian. Theo báo cáo của Tom’s Hardware, các chuyên gia có thể phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để phân tích toàn bộ chi tiết.

Vantor đặt mục tiêu rút ngắn quy trình này bằng AI. Phần mềm của công ty cho phép khách hàng xây dựng “bản sao kỹ thuật số” (digital twin) của một địa điểm. Điều này mở ra nhiều ứng dụng lớn, từ chiến lược quân sự, ứng phó thảm họa, đến phát triển đô thị.

Để chứng minh khả năng của hệ thống, Vantor công bố hình ảnh Căn cứ Hải quân Du Lâm. Theo công ty, ảnh cho thấy quá trình xây dựng một ụ tàu khô (dry dock), các cầu cảng và bến mới tại một trong các căn cứ quân sự chiến lược nhất của Trung Quốc.

“Chúng tôi tạo ra địa hình 3D độ phân giải cao này chỉ bằng một lần vệ tinh bay qua lúc 11h21 (giờ địa phương), và xử lý để cho ra ảnh hoàn chỉnh trong vòng 10 giờ. Tất cả đều đạt độ phân giải 50 cm và độ chính xác không gian dưới 4 mét”, công ty nói trong bài đăng.

Trong bài viết tiếp theo, Vantor cho biết: “Các hệ thống chỉ huy và nền tảng tự hành dựa vào bản nền tảng không gian 3D có độ chính xác cao của chúng tôi như một mốc chuẩn tin cậy cho địa hình tác chiến. Khả năng xử lý 3D nhanh chóng chỉ từ một lần vệ tinh bay qua giúp bản nền này luôn được cập nhật theo tốc độ của nhiệm vụ”.

Nền tảng tình báo không gian do AI vận hành của Vantor

Độ chính xác điểm ảnh trong ảnh của Vantor cho thấy mỗi pixel bao phủ khu vực 50 x 50 cm. Như công ty mô tả, mức sắc nét này đủ để nhìn rõ từng tàu tuần tra riêng lẻ.

Vantor trước đây có tên là Maxar. Công ty nổi tiếng với việc cung cấp ảnh vệ tinh về chiến sự Ukraine cũng như nhiều thảm họa thiên nhiên. Tháng 10 vừa qua, Maxar Technologies thông báo đổi tên thành Vantor và ra mắt Tensorglobe – một nền tảng tình báo không gian do AI vận hành.

“Theo tuyên bố của công ty, việc đổi thương hiệu là bước hoàn tất hành trình nhiều năm nhằm ‘sản phẩm hóa’ công nghệ cốt lõi và chuyển đổi từ một đơn vị cung cấp ảnh vệ tinh thành một công ty tình báo không gian trọn gói từ đầu đến cuối”, thông báo cho hay.

Vantor cho biết Tensorglobe có khả năng cung cấp hình ảnh và thông tin 3D theo thời gian thực, cập nhật liên tục 24/7 cho các khách hàng quân sự.

Theo IE