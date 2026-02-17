Gala Tết Bính Ngọ CCTV: Cuộc biểu dương lực lượng của robot thông minh Trung Quốc

Tại Gala Tết Bính Ngọ 2026 phát sóng trực tiếp đêm giao thừa, 4 doanh nghiệp sản xuất robot đã hợp tác với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trình diễn sản phẩm thông qua nhiều hình thức như tiểu phẩm, võ thuật, ca múa, phim ngắn chúc Tết gây hiệu quả đặc biệt, được khán giả truyền hình đánh giá cao…

Tại sân khấu chính, 6 robot hình người MagicBot Z1 và 2 robot MagicBot Gen1 đã biểu diễn cùng các nghệ sĩ như Dịch Dương Thiên Tỉ và Ngôn Thừa Húc; tại điểm cầu Nghi Tân, hơn 100 robot bốn chân MagicDog trong tạo hình “gấu trúc quốc bảo” đã thực hiện màn trình diễn điều khiển tập thể quy mô lớn.

Vũ công người và robot phụ họa với ca sĩ Đài Loan Ngôn Thừa Húc. Ảnh: CCTV.



Tiết mục “Trí tuệ thông minh tạo tương lai” biến “tốc độ Trung Quốc” thành ca khúc chủ đề, với các robot làm vũ công phụ họa, cảm giác công nghệ được đẩy lên tới mức đỉnh cao. Tiểu phẩm “Món yêu thích của bà” do Songyan Power tham gia đánh dấu lần đầu tiên robot hình người xuất hiện trong chương trình hài kịch ngôn ngữ của Gala Tết.

Các sản phẩm N2, E1, robot hình người mô phỏng sinh học và robot Tiểu Bumi đã lên sân khấu diễn cùng diễn viên người thật. Tiểu Bumi" là robot hình người hiệu năng cao đầu tiên trong ngành với giá khoảng 10.000 NDT.

Robot diễn kịch cùng diễn viên người thật. Ảnh: Sina.



CMO Songyan Power Trương Miểu cho phóng viên biết việc chọn hình thức tiểu phẩm để thể hiện sản phẩm là quyết định sau khi ê-kíp đạo diễn Gala Tết năm ngoái đến công ty khảo sát, xem hai dòng robot hình người và robot mô phỏng sinh học, trải nghiệm toàn bộ sản phẩm rồi đưa ra đề xuất. Công ty đã phối hợp thực hiện theo yêu cầu chương trình.

Do đặc thù của tiểu phẩm, không gian hoạt động của robot bị hạn chế, nên độ chính xác trong biểu diễn vận động cao là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra còn nhiều động tác nhân hóa và tương tác người–máy, như dáng đi của Tiểu Bumi hay động tác lộn nghiêng của N2, ê-kip đã tìm trẻ em có chiều cao tương tự để thu thập dữ liệu huấn luyện trước.

Robot đồng diễn võ thuật. Ảnh: Sohu.



Một thách thức khác là tái tạo chính xác khẩu hình miệng để khớp với từng câu thoại. Trong không gian rất nhỏ của phần môi phải bố trí đủ số động cơ truyền động, đồng thời sắp xếp cấu trúc cơ khí hợp lý — đây là bài toán kỹ thuật khó. Songyan Power đã hoàn thành việc tái tạo chuyển động nhờ 12 bậc tự do của môi cùng thuật toán điều khiển biểu cảm do công ty tự phát triển.

Nhà cung cấp khớp lõi Motorevo (Quanzhibo) đã tham gia 5 buổi tổng duyệt chính thức. Người sáng lập Motorevo Trần Vạn Khải cho biết hai bên đã phối hợp R&D ngay từ giai đoạn thiết kế phương án. Hệ thống giảm tốc khớp tùy chỉnh, bộ điều khiển động cơ động học cao và giao thức truyền thông tầng thấp được tích hợp đồng bộ, giúp đội ngũ tập trung vào biên đạo chuyển động.

Robot đấu võ cùng người. Ảnh: Sina.



Chương trình phát sóng trực tiếp yêu cầu “không được phép có lỗi hay sai sót”, vì vậy đây là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với độ ổn định của mô-đun khớp. Các khớp phải duy trì hiệu suất ổn định suốt thời gian tập luyện dài, chờ diễn và phát sóng chính thức, không được phép xảy ra lỗi đơn điểm, kể cả với bộ giảm tốc hành tinh (Planetary reducer) phải chịu va đập thường xuyên, cuộn dây động cơ chịu nhiệt hay bộ điều khiển ở công suất cao tức thời.

Robot Trung Quốc trở lại Gala Tết với tốc độ tiến hóa như tăng tốc gấp bội. Đây là năm thứ ba Unitree Robotics tham gia Gala Tết. Trong tiết mục “WuBOT” (robot biểu diễn võ), hai robot hình người G1 và H2 biểu diễn “người – máy cùng múa võ” với diễn viên. G1 thể hiện các bài côn, quyền, kiếm pháp và cả túy quyền; H2 biểu diễn kiếm thuật. Ở điểm cầu Nghĩa Ô, robot H2 vào vai Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, xuất hiện bằng dây treo; robot chó B2-W đóng vai “tường vân”, tạo không khí Tết huyền ảo.

Robot MagicBot của Magic Atom. Ảnh: Sina.



Nhà sáng lập Công ty Unitree Robotics Vương Hưng Hưng cho biết năm nay robot Unitree có thể vừa chạy nhanh vừa thực hiện đội hình biến đổi xen kẽ và động tác võ thuật — công nghệ điều khiển cụm động lực cao và phối hợp cao này lần đầu ra mắt toàn cầu. Ông nhận định đây là động tác rất thực tiễn, đặt nền tảng cho điều phối robot đơn lẻ hoặc theo cụm trong các kịch bản khác.

MagicBot của Magic Atom ngoài biểu diễn ca múa ở sân khấu chính, mẫu Z1 còn thực hiện tại điểm cầu các động tác khó như chống một tay bật nhảy, xoay vòng Thomas, đá vòng 360 độ… Lấy ví dụ động tác “chống một tay bật nhảy”: robot phải hoàn thành bật lên và kiểm soát tiếp đất trong trạng thái chống đơn điểm, đồng thời xoay liên tục và chuyển đổi tư thế — đòi hỏi phối hợp toàn thân, quản lý trọng tâm và phân bổ công suất tức thời cực cao.

Robot Tiểu Bumi trong tiểu phẩm "Thứ bà nội yêu thích nhất". Ảnh: Sohu.



Thẩm Đằng và Mã Lệ đóng vai chính trong phim ngắn Tết Nguyên đán "Đêm nay khó quên nhất của tôi", với thông tin cho rằng hai người sẽ chia tay. Galbot của Galaxy General Robotics, là robot cuối cùng biểu diễn tại Gala Tết Nguyên đán 2026, cũng xuất hiện trong phim ngắn cùng với Thẩm Đằng và Mã Lệ.

Về việc nhiều nhà sản xuất robot cùng tham gia Gala Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trương Miều cho rằng Gala Tết là một nền tảng truyền thông cấp quốc gia, thể hiện hiệu quả sức mạnh công nghệ của các công ty, tăng cường tầm ảnh hưởng thương hiệu và thúc đẩy thương mại hóa. Đối với các công ty khởi nghiệp, việc xuất hiện trên Gala Tết có thể nhanh chóng phá vỡ rào cản nhận thức giữa công ty và khách hàng tiềm năng, xây dựng lòng tin thương hiệu. Do đó, ông tin rằng sự tham gia tích cực của nhiều công ty vào Gala là kết quả của các yếu tố thị trường và cũng phản ánh nhu cầu phát triển của chính họ.

Galbot của Galaxy General Robotics xuất hiện trong phim ngắn đóng cùng các diễn viên nổi tiếng. Ảnh: Sohu.



Nếu năm 2025 là giai đoạn quan trọng cho những đột phá công nghệ và xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt, thì tin rằng năm 2026 sẽ là năm then chốt để robot bước vào nhiều kịch bản ứng dụng thực tế hơn. Chủ đề của năm nay là "thương mại hóa", với sản xuất hàng loạt và xây dựng dây chuyền sản xuất làm nền tảng. Việc thiết lập các kênh thương mại hiệu quả và và thực hiện “giao hàng” thực chất mới là cốt lõi cho sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp.

Theo Sohu, Sina