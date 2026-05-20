Ngắm VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt

VinFast VF 8 thế hệ mới có nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ vận hành và hệ thống hỗ trợ lái.

Ngày 20/5, VinFast giới thiệu VF 8 thế hệ mới tại Việt Nam sau nhiều đồn đoán. Ở đời mới, VF 8 tập trung vào nền tảng điều khiển bằng phần mềm, khả năng vận hành và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Thay đổi từ ngoài vào trong

Ở đời 2026, VF 8 có kiểu dáng thể thao và trẻ trung hơn thế hệ trước. Xe có kích thước dài 4.701 mm, rộng 1.872 mm, cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Bộ mâm 19 inch được thiết kế mới.

Thiết kế đầu xe của VF 8 thế hệ mới được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và liền mạch hơn.

Thiết kế bên ngoài vẫn giữ dải đèn LED cánh chim quen thuộc, kết hợp mặt ca-lăng đen bóng phía trước. Phần đuôi xe được làm gọn hơn với cụm đèn hậu LED kéo dài. Thân xe có các đường gân nổi, tạo cảm giác chắc chắn và phù hợp với dáng SUV cỡ D.

Khoang cabin được bố trí theo hướng đơn giản, dễ sử dụng. Xe có màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, đi kèm màn hình sau vô-lăng để hiển thị thông tin vận hành. Cần số đặt sau vô-lăng giúp khu vực điều khiển trung tâm rộng rãi hơn.

Phần đuôi xe sử dụng dải đèn LED kéo dài, giữ nhận diện đặc trưng của dòng VinFast.

VF 8 thế hệ mới được điều chỉnh ở phần khung gầm và hệ thống treo nhằm cải thiện cảm giác vận hành. Xe cũng chuyển sang nền tảng điều khiển bằng phần mềm, giúp các hệ thống trên xe phối hợp linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.

Mẫu SUV điện này dùng mô-tơ công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường tối đa 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. Với sạc nhanh, xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong chưa tới 30 phút.

Giá thấp hơn đời cũ

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, thấp hơn 20 triệu đồng so với mức từ 1,019 tỷ đồng của phiên bản trước.

Khoang nội thất của VF 8 mới theo phong cách tối giản, tập trung vào màn hình trung tâm và không gian sử dụng.

Với mức giá này, VF 8 hiện rẻ hơn Hyundai Santa Fe (từ 1,07 tỷ đồng), Kia Sorento (từ 1,25 tỷ đồng) và chỉ nhỉnh hơn Mazda CX-8 (từ 899 triệu đồng). Điểm khác biệt của mẫu xe VinFast nằm ở hệ truyền động thuần điện, trong khi phần lớn đối thủ cùng phân khúc vẫn sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid.

Về an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.

Vô-lăng thiết kế mới đi cùng màn hình hiển thị thông tin vận hành đặt phía sau.

Lần nâng cấp này cho thấy VinFast muốn tăng mức độ tự chủ trong phát triển công nghệ. Nền tảng SDV, hệ thống quản lý nhiệt và kiến trúc điện tử tự phát triển là những điểm có thể giúp VF 8 tạo dấu ấn riêng trong nhóm SUV cỡ D.