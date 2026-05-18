Bảo Tín Mạnh Hải nói gì về thông tin sắp lên sàn chứng khoán?

Hoàng Dung
Nếu niêm yết thành công, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ là công ty vàng bạc thứ 2 trên sàn chứng khoán sau PNJ.

Bảo Tín Mạnh Hải sắp IPO

Trao đổi độc quyền với VietTimes, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận thông tin doanh nghiệp chuẩn bị IPO và niêm yết HOSE. Các thông tin chi tiết sẽ được doanh nghiệp cập nhật sau.

Bloomberg đưa tin CTCP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, một trong những doanh nghiệp bán lẻ vàng lớn tại Việt Nam đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV/2026.

Doanh nghiệp đang trong giai đoạn tiền IPO, dự kiến giới thiệu đợt chào bán với các nhà đầu tư thông qua các buổi gặp gỡ từ tháng 6.

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải cho hay công ty dự định bán ít nhất 15% cổ phần trong đợt IPO nhưng không cho biết về mục tiêu huy động vốn.

Bảo Tín Mạnh Hải đang làm việc với các đơn vị tư vấn, trong đó có CTCP Chứng khoán SSI, về định giá và chuẩn bị niêm yết. Theo ông Sơn, công ty dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong cùng quý với đợt IPO và đã thảo luận với các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.

Bloomberg nhận định Việt Nam đang tiến hành cải cách thị trường vàng nhằm tăng nguồn cung nguyên liệu, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời siết chặt quản lý. Bối cảnh này đang làm thay đổi cục diện cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có việc dỡ bỏ độc quyền nhà nước đối với hoạt động sản xuất vàng miếng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện nay có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng tính đến tháng 4/2026. Ông Sơn, người đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết Bảo Tín Mạnh Hải kỳ vọng sẽ được phê duyệt vào giữa năm nay.

“Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, từ công nghệ đến nhân sự, vì vậy một khi nhận được giấy phép, chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất ngay”, ông Sơn nói với Bloomberg. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết công ty đã ký biên bản ghi nhớ với một số đơn vị liên quan tới Hiệp hội Thị trường Vàng London để nhập khẩu vàng sau khi các phê duyệt được cấp.

Song song với kế hoạch IPO, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Hiện doanh nghiệp sở hữu 16 cửa hàng tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh và Hải Phòng. Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu mở thêm 68 cửa hàng ngay trong năm nay và nâng tổng số điểm bán lên khoảng 450 cửa hàng vào năm 2030.

Bảo Tín Mạnh Hải kinh doanh ra sao?

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng thuộc sở hữu của hai anh em trong gia đình có truyền thống nghề kim hoàn. Cả hai doanh nhân sáng lập hai thương hiệu vàng này đều là con bà Lương Thị Điểm.

Trong khi người anh cả Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) là nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu, thì thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải được gây dựng bởi người em là Vũ Mạnh Hải (sinh năm 1961).

Bảo Tín Mạnh Hải nổi tiếng với dòng sản phẩm Kim Gia Bảo. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo giới thiệu của Bảo Tín Mạnh Hải, nhà vàng này được thành lập ngày 15/11/1992 tại địa chỉ 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hành trang duy nhất lúc bấy giờ chính là hai chữ "Bảo Tín" và đôi bàn tay chế tác tinh tế, khéo léo của nhà sáng lập Vũ Mạnh Hải. Còn lại, từ cơ sở vật chất cho đến nguồn lực tài chính đều khó khăn với diện tích cửa hàng 7 mét vuông, 4 nhân sự và số vốn đầu tư vỏn vẹn 3 cây vàng.

Mãi đến năm 2017, doanh nghiệp mới khai trương cơ sở thứ 2 tại 15 Quang Trung, Hà Đông, đánh dấu cho việc mở rộng thương hiệu tại Thủ đô.

Sau đó 2 năm (2019), Bảo Tín Mạnh Hải đã trở thành một trong 17 doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Doanh nghiệp cho ra mắt dòng sản phẩm độc quyền Nhẫn vàng ép vỉ 999.9 Kim Gia Bảo. Đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng tại 16 Trần Duy Hưng và số 8 Hoàng Cầu.

Năm 2021, Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi mô hình công ty từ TNHH sang CTCP, đánh dấu bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển công ty. Các năm sau đó, công ty liên tục mở rộng “bản đồ” tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội nhằm tiếp cận với lượng khách hàng đông đảo.

Tại thời điểm cuối năm 2025, toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được vận hành qua 12 cửa hàng, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 1 tại Hải Dương. Cùng năm, công ty khai trương cửa hàng thứ 12 tại số 18 Ngô Quyền (Hà Nội).

Theo thông cáo từ Bảo Tín Mạnh Hải, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) cho thấy doanh thu thuần của hãng vàng này đạt 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm hơn 19%. Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, vượt gần 88%. Nếu so với năm trước đó là 2024, kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt hơn 1.000% và hơn 3.400%.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt hơn 110%, số liệu công ty công bố.

Trong thông cáo phát ra, vốn điều lệ của Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua chào bán 20 triệu cổ phần riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư.

Việc thay đổi vốn điều lệ đã được Sở Tài chính TP Hà Nội chấp thuận và ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2/2026. Công ty cũng đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

Năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 165% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 103%.

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

FLC lập công ty thuê mua tàu bay vốn 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

