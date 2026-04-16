Cổ phiếu FPT giảm sâu, Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ điều gì với cổ đông?

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết nhiều cổ đông gắn bó lâu năm đang lo lắng khi cổ phiếu đi xuống, trong khi nhóm nhà đầu tư mới lại tỏ ra khá lạc quan trước diễn biến này.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã có những chia sẻ về cổ phiếu FPT tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra chiều 16/4.

Ông Bình cho biết hiện nay có nhiều người đầu tư vào FPT nhiều năm đang cảm thấy rất lo lắng khi cổ phiếu đi xuống, trong khi những người vừa mới đầu tư lại có tâm lý rất hồ hởi.

"Tôi rất thông cảm với cổ đông khi cổ phiếu xuống sâu và đứng yên lâu như vậy trong khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng. Tuy nhiên, cũng có những người đặt kỳ vọng rất lớn vì hiếm có công ty nào duy trì được đà tăng trưởng 2 con số liên tục như FPT trong nhiều năm qua".

Theo Chủ tịch Trương Gia Bình, trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia. Hơn thế nữa, doanh nghiệp sẽ sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và chuyển đổi AI.

"Tôi nhận thấy đang có một khoảng cách to lớn giữa sự lo lắng, hy vọng và tin tưởng và cái tội gây ra khoảng cách này chính là ở AI. Những năm trước khi chưa có AI, khoảng cách này không lớn như vậy, nhưng bây giờ thì ngược lại.

Vì thế, tôi đã suy nghĩ làm thế nào để giải thích một cách đơn giản nhất, không quá nặng về kỹ thuật để cổ đông thấy rõ sự lo lắng của mình xuất phát từ đâu, hy vọng nằm ở đâu và niềm tin đặt vào đâu", Chủ tịch FPT chia sẻ với cổ đông.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa cũng nhấn mạnh con người luôn là quan trọng nhất dù AI có phát triển như thế nào.

“FPT khác với doanh nghiệp khác, đến bây giờ, chúng tôi chưa sa thải một ai vì AI cả. AI giúp chúng tôi và các bạn rất nhiều việc.

Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ là tăng trưởng mà còn tạo ra công ăn việc làm. Chúng tôi không lấy cái cớ có AI sa thải ai cả.”, CEO FPT nhấn mạnh.

Doanh nghiệp xác định 3 lý do chính giúp duy trì sức bền và sự phát triển.

Thứ nhất là năng lực và khả năng thích ứng nhanh, dự báo các cuộc khủng hoảng hoặc biến động thị trường từ rất sớm để phản ứng trước khi sự thay đổi xảy ra.

Thứ hai là sự đa dạng trong quản trị, quản lý theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Thứ ba là kỷ luật trong thực thi, đảm bảo các mục tiêu được thực hiện một cách nghiêm túc.

Năm 2026, FPT đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 15% so với cùng kỳ. Đây là năm FPT không còn hợp nhất kết quả kinh doanh với FPT Telecom. Việc ngừng hợp nhất sẽ khiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT suy giảm, song chỉ tiêu lãi ròng không thay đổi. Nếu so với con số thực tế trên báo cáo kiểm toán năm 2025, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2026 giảm lần lượt 17% và 11%.

