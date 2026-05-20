Vì sao nhiều SUV vẫn sa lầy trên cát dù gầm cao, nhiều công nghệ?

Nhiều SUV có khả năng đi địa hình nhất định, khiến không ít người mặc định cứ xe gầm cao là có thể vượt cát. Tuy nhiên, khả năng đi cát còn phụ thuộc vào cấu hình xe, điều kiện địa hình và kỹ năng người lái.

Gầm cao không đồng nghĩa với khả năng off-road

SUV thường được gắn với hình ảnh xe đa dụng, có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình. Thiết kế gầm cao, ngoại hình hầm hố cùng các hình ảnh quảng bá chạy trên đồi cát hoặc đường đất khiến nhiều người mặc định rằng cứ SUV là có thể đi off-road tốt.

Nhiều mẫu SUV đô thị sở hữu ngoại hình hầm hố nhưng vẫn dễ sa lầy trên cát mềm do cấu hình vận hành không tối ưu cho off-road. Ảnh: Ho Sy Quang.

Theo anh Vũ Ngọc Bách, chuyên gia hướng dẫn lái xe, đây là một hiểu lầm khá phổ biến ở nhóm người dùng phổ thông. Nhiều người thường chỉ nhìn vào kiểu dáng hoặc khoảng sáng gầm mà chưa hiểu một chiếc xe đi địa hình tốt thực sự cần những yếu tố gì.

Trên thực tế, khoảng sáng gầm chỉ là một phần trong khả năng vận hành trên cát. Khả năng vượt địa hình mềm còn phụ thuộc vào hệ dẫn động, lốp xe, trọng lượng, khả năng phân bổ lực kéo và kỹ năng điều khiển.

Anh Bách cho rằng không có yếu tố đơn lẻ nào quyết định hoàn toàn khả năng vượt cát của một chiếc SUV. Trong nhiều trường hợp, xe một cầu vẫn có thể vượt đồi cát nếu điều kiện phù hợp và người lái có kinh nghiệm. Ngược lại, xe hai cầu với nhiều công nghệ hỗ trợ vẫn có thể sa lầy nếu xử lý sai kỹ thuật.

Chuyên gia hướng dẫn lái xe Vũ Ngọc Bách tại một sự kiện trải nghiệm và hướng dẫn kỹ năng vận hành SUV ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Điều này cũng lý giải vì sao nhiều mẫu SUV giá cao chưa chắc đi cát tốt hơn. Một số dòng xe được phát triển theo hướng sang trọng hoặc vận hành thể thao, có thể đi địa hình ở mức nhất định nhưng không được thiết kế chuyên sâu cho off-road nặng.

Theo anh Bách, kỹ năng xử lý của người lái mới là yếu tố quyết định việc chiếc xe có thể vượt qua địa hình cát hay không. Anh cho biết từng chứng kiến một chiếc Lamborghini Urus Performante - mẫu SUV hiệu suất cao không có chế độ off-road riêng - vẫn có thể chạy trên đồi cát nhờ điều kiện phù hợp và kỹ năng điều khiển hợp lý.

Muốn đi cát an toàn, người dùng cần hiểu rõ khả năng của xe

Một hiểu lầm khác của nhiều người dùng là cho rằng chỉ cần xe có Sand Mode hoặc Off-road Mode thì sẽ đủ khả năng vượt địa hình cát. Tuy nhiên, các chế độ lái chỉ đóng vai trò hỗ trợ phần mềm, trong khi khả năng vận hành thực tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào phần cứng của xe.

Các chế độ như Sand Mode hay Off-road Mode chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, trong khi khả năng vượt cát thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào cấu hình của xe. Ảnh: Skoda.

Anh Bách cho biết có những mẫu SUV được trang bị AWD và chế độ off-road nhưng lại thiếu các trang bị chuyên sâu cho địa hình, khiến người dùng dễ đánh giá quá cao khả năng vận hành của xe.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào chế độ lái, người dùng nên quan tâm đến các yếu tố như hệ dẫn động, khả năng phân bổ lực kéo, loại lốp, khoảng sáng gầm, góc tới/góc thoát và cấu hình vận hành thực tế.

Ngoài khả năng của xe, kỹ năng điều khiển cũng đóng vai trò rất quan trọng khi đi trên cát. Theo kinh nghiệm của anh Bách, trước khi vào địa hình cát mềm, người lái nên giảm áp suất lốp xuống khoảng 0,8-1 bar để tăng diện tích tiếp xúc với mặt cát và hạn chế nguy cơ sa lầy.

Trong quá trình di chuyển, xe cần được giữ ga đều, tránh tăng tốc đột ngột vì bánh xe có thể đào sâu xuống cát. Vô-lăng cũng nên được điều khiển nhẹ nhàng để duy trì độ bám.

SUV gầm cao và có hệ dẫn động 4 bánh chưa chắc sẽ vượt cát dễ dàng nếu thiếu kỹ năng xử lý địa hình và lựa chọn đường chạy phù hợp. Ảnh: Trần Ngân.

Bên cạnh kỹ thuật lái, việc quan sát địa hình cũng rất quan trọng. Theo anh Bách, những khu vực có cây cỏ mọc thường có nền chắc hơn và ít nguy cơ lún hơn so với vùng cát trống hoàn toàn.

Chuyên gia này cũng khuyến cáo người dùng nên hiểu rõ giới hạn của chiếc xe mình đang sử dụng, đồng thời cân nhắc kinh nghiệm bản thân trước khi đưa SUV vào các cung đường cát hoặc địa hình mềm. Với những khu vực lạ, nên có người dẫn đường hoặc người có kinh nghiệm đi cùng để hạn chế rủi ro.