close Đăng nhập

Đại gia Khoa "Khàn" liên doanh khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam

Lệ Chi
Lệ Chi

Sau khi cổ đông Trung Quốc rút lui, ông Trần Đăng Khoa (Chủ tịch Đại Quang Minh) và một số cá nhân, doanh nghiệp đã liên doanh khai thác mỏ sắt Quý Xa.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, đồng thời cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, hội nghị đã tập trung thảo luận về vấn đề, trong đó có chủ trương chấp thuận đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa tại xã Văn Bàn.

Mỏ Quý Xa được đánh giá là một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam và có chất lượng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á với trữ lượng khoảng 120 triệu tấn.

Dự án được cấp phép khai thác từ năm 2007 cho Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) - liên doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, VNSTEEL nắm 46,85% vốn, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) sở hữu 8,1%, còn phía Trung Quốc là Công ty Gang thép Côn Minh (KISC) nắm 45% vốn điều lệ.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy tại thời điểm tháng 5/2026, đối tác Trung Quốc đã rút hoàn toàn khỏi liên doanh, thay thế pháp nhân này là Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô thành lập vào tháng 12/2025, lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác quặng sắt có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư KVS (10%), Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát (40%), ông Trần Đình Long (10%), ông Phạm Anh Đức (5%), ông Trần Đăng Khoa (25%), ông Nguyễn Mạnh Tuấn (5%), ông Nguyễn Ngọc Quang (5%).

Đại gia Khoa "Khàn" liên doanh khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam ảnh 1Đại gia Khoa "Khàn" liên doanh khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam ảnh 2Đại gia Khoa "Khàn" liên doanh khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam ảnh 3

Trong danh sách trên, tỷ phú Trần Đình Long là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), ông Nguyễn Ngọc Quang hiện là Thành viên HĐQT HPG, còn Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát cũng là một thành viên của HPG. Tính ra, nhóm Hòa Phát nắm 55% vốn Công ty Kim Loại Thủ đô.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông này còn có ông Trần Đăng Khoa (nắm 25%) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh.

Cùng với Thaco, Đại Quang Minh - Hòa Phát là 2 đơn vị trong liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quy mô dự án khoảng 11.400 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng (tương đương hơn 28 tỷ USD). Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án được triển khai tại 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. So với nghị quyết sơ bộ cuối năm 2025, dự án đã giảm 3 phường gồm Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Tại ĐHĐCĐ 2026 thường niên 2026 của Tập đoàn Hòa Phát, điều ấn tượng đầu tiên với các cổ đông là tấm phông nền Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Trả lời các cổ đông, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết một trong những dự án mà ban lãnh đạo Hòa Phát đặc biệt tâm huyết là quy hoạch phát triển trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha và tổng mức đầu tư ước tính khoảng 855.000 tỷ đồng.

Ông cho rằng khu vực bãi bồi ven sông Hồng có tiềm năng rất lớn để phát triển không gian đô thị hiện đại, tương tự cách nhiều thành phố trên thế giới khai thác hiệu quả cảnh quan ven sông như Phố Đông của Thượng Hải, khu vực ven sông Seine tại Paris hay không gian ven sông Hàn ở Đà Nẵng.

Dù vậy, ông Long cho biết dự án hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và còn nhiều thách thức lớn, đặc biệt là việc di dời khoảng 200.000 cư dân và xử lý các vấn đề liên quan đến dòng chảy của sông Hồng.

"Đây là những khó khăn rất lớn. Nhưng nếu lần này không làm được, thì có lẽ sẽ không bao giờ làm được nữa”, ông nhấn mạnh.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hòa Phát #Đại Quang Minh #mỏ sắt Quý Xa

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, siêu đô thị 1.080 ha sẽ đánh thức cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

Doanh nghiệp do FLC nắm cổ phần chi phối đã hai lần đổi tên và tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

FLC lập công ty thuê mua tàu bay vốn 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Ngày 14/5 tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.