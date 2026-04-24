Đút túi 400.000 USD nhờ vụ bắt giữ ông Maduro, lính đặc nhiệm Mỹ bị khởi tố

Một quân nhân Mỹ bị truy tố vì dùng thông tin mật để đặt cược, thu lợi hơn 400.000 USD qua nền tảng dự đoán Polymarket.

Theo Wall Street Journal, các cơ quan liên bang Mỹ đã khởi tố một binh sĩ Lục quân đang tại ngũ tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc người này lợi dụng thông tin mật thu được khi tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đặt cược chính xác trên nền tảng dự đoán Polymarket, qua đó thu lợi bất hợp pháp hơn 400.000 USD nhờ dự đoán ông Maduro bị lật đổ.

Bị cáo Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, là Thượng sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ, phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 2008, hiện đóng quân tại căn cứ Fort Bragg (bang North Carolina). Một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan, New York đã truy tố Van Dyke với các tội danh gồm: sử dụng trái phép thông tin mật của chính phủ để trục lợi, đánh cắp thông tin không công khai của chính phủ, gian lận hàng hóa, gian lận viễn thông và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

Cáo trạng cũng nêu rằng vào rạng sáng ngày 3/1, vài giờ sau khi quân đội Mỹ áp giải ông Maduro lên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, Van Dyke đã tải lên một bức ảnh vào tài khoản Google của mình.

Công tố viên liên bang Manhattan Jay Clayton chỉ trích hành vi này là “một dạng giao dịch nội gián rõ ràng”, cho rằng bị cáo “đã phản bội niềm tin mà chính phủ Mỹ dành cho mình”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết: “Các quân nhân được tiếp cận thông tin mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là để đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành an toàn và hiệu quả, tuyệt đối không được sử dụng những thông tin cực kỳ nhạy cảm đó để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân”.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đã khởi kiện dân sự đối với Van Dyke.

Từ bản tin mật đến 13 lần đặt cược chính xác

Trọng tâm vụ án là một bản thỏa thuận bảo mật và chuỗi các giao dịch cá cược được thực hiện đúng thời điểm then chốt. Hồ sơ tòa án cho thấy, ngày 8/12/2025, Van Dyke tham dự một cuộc họp mật về kế hoạch bắt giữ Maduro và đã ký cam kết bảo mật, hứa không tiết lộ thông tin dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, từ ngày 27/12/2025 đến 2/1/2026, ông ta đã 13 lần đặt cược trên Polymarket, dự đoán quân đội Mỹ sẽ tiến vào Venezuela và ông Maduro sẽ mất quyền lực trước cuối tháng 1. Chỉ vài giờ sau lần đặt cược cuối cùng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro tại nơi ở của ông cùng vợ.

Van Dyke đã bỏ ra khoảng 33.000 USD để đặt các hợp đồng có tỷ lệ cược cao và cuối cùng thu lãi ròng 409.000 USD.

Bị cáo Gannon Ken Van Dyke. Ảnh: Cbsnews.

Cố xóa dấu vết nhưng bị phát hiện

Sau khi chiến dịch của Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela thành công, Van Dyke tìm cách xóa dấu vết: ông ta chuyển phần lớn lợi nhuận sang tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài và yêu cầu Polymarket xóa tài khoản đặt cược của mình. Tuy nhiên, việc đăng ký tài khoản mới cùng mô hình đặt cược tập trung bất thường đã khiến nền tảng này cảnh giác.

Polymarket cho biết công ty đã chủ động báo cáo vụ việc với Bộ Tư pháp Mỹ và hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Trả lời phóng viên ABC tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã so sánh vụ việc của Van Dyke với huyền thoại bóng chày Pete Rose - người bị loại khỏi Đại sảnh Danh vọng vì cá cược vào chính đội của mình.

Ông Trump nói: “Tôi sẽ theo dõi vụ này”, nhưng không đưa ra quan điểm rõ ràng. Đồng thời, ông nhận xét sự bùng nổ của các thị trường cá cược khiến “cả thế giới ở một mức độ nào đó giống như một sòng bạc”, và cho biết bản thân từ trước đến nay không ủng hộ loại hình này, “nhưng mọi chuyện giờ đã như vậy rồi”.

Không phải trường hợp cá biệt

Vụ việc của Van Dyke không phải là cá biệt. Ngoài các cược liên quan đến ông Maduro, trước đó một người dùng Polymarket khác đã thu lợi khoảng 550.000 USD khi đặt cược vào khả năng Mỹ tấn công Iran và việc lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị miễn nhiệm — làm dấy lên lo ngại về các giao dịch nội gián.

Trên phạm vi toàn cầu, vào tháng 2 năm nay Israel cũng đã khởi kiện một quân nhân dự bị và một dân thường vì hành vi tương tự trên Polymarket. Khi quy mô thị trường dự đoán tiếp tục mở rộng, việc xác định và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi như vậy sẽ là bài toán lâu dài cho cơ quan quản lý và tư pháp.

Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, các nhà giao dịch ngày càng tận dụng các nền tảng như Polymarket để kiếm lợi từ những biến động chính sách như thuế quan hay hành động quân sự, khiến rủi ro giao dịch nội gián gia tăng.

Ngay trước khi vụ án này bị phanh phui, đối thủ của Polymarket là Kalshi đã thông báo phạt tiền và đình chỉ tài khoản của ba ứng cử viên Quốc hội vì đặt cược vào chính cuộc bầu cử mà họ tham gia.

Công tố viên Jay Clayton trước đó cũng đã tuyên bố sẽ tăng cường thực thi pháp luật đối với các hành vi nghi là giao dịch nội gián.

Theo Ifeng, Wforum