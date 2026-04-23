Ukraine bị “ra rìa” vì chiến sự Iran, ông Zelensky cảnh báo tình thế sống còn

Ông Zelensky cảnh báo chiến sự Iran đang khiến Ukraine bị lu mờ, đồng thời gây thiếu hụt vũ khí và áp lực tài chính nghiêm trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc chiến tại Iran đã khiến sự chú ý quốc tế rời xa cuộc xung đột Nga–Ukraine, đồng thời cảnh báo đây là một “rủi ro lớn” nếu các nỗ lực chấm dứt chiến sự tại Ukraine bị trì hoãn cho đến khi xung đột Iran kết thúc.

Phát biểu với CNN trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Christiane Amanpour tại văn phòng Tổng thống ở Kiev hôm 22/4, ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận kỹ thuật với Mỹ vẫn đang diễn ra, nhưng ông “không thấy cơ hội để gặp trực tiếp… cho đến khi vấn đề Iran được giải quyết.”

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đây là một “thách thức” khi cùng một nhóm đàm phán của Mỹ – do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu cùng với con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner – đang đồng thời phụ trách cả các cuộc đàm phán liên quan đến chiến sự Iran và Ukraine.

Ông cũng cho biết dù hiểu rằng Mỹ hiện đang tập trung vào cuộc chiến với Iran, nhưng cộng đồng quốc tế không được quên Ukraine – nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định không thể chấp nhận việc “chúng ta sẽ nói về Ukraine sau. Ukraine không phải là ‘sau đó một chút’. Ukraine đã ở trong một bi kịch rất lớn, chúng ta phải tìm cách xử lý song song.”

Ông Zelensky cũng tiết lộ rằng cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine – đặc biệt là tên lửa chống đạn đạo, khi Kiev không nhận đủ do năng lực sản xuất hạn chế của Mỹ.

“Câu hỏi sống còn”: Ukraine cần tiền và vũ khí ngay lập tức

Phát biểu với CNN chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua khoản vay quan trọng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh việc nhận được nguồn tài chính này là vấn đề “sống còn” đối với đất nước ông.

Khoản vay đã được hứa với Kiev từ nhiều tháng trước nhưng bị trì hoãn do Thủ tướng Hungary khi đó là Viktor Orbán ngăn chặn, với yêu cầu Ukraine khôi phục dòng chảy dầu Nga sang châu Âu. Sau thất bại nặng nề của ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary tuần trước, một rào cản lớn đã được gỡ bỏ.

Đến ngày thứ Tư, hoạt động trung chuyển dầu qua phần lãnh thổ Ukraine của đường ống Druzhba đã được nối lại, và các đại sứ EU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khoản vay.

Ông Zelensky cho biết nếu không có nguồn tài chính này, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất vũ khí dù có đủ năng lực.

Ông đưa ra ví dụ về các thiết bị đánh chặn máy bay không người lái: Ukraine hiện sản xuất khoảng 1.000 đơn vị mỗi ngày, trong khi năng lực có thể đạt tới 2.000 đơn vị/ngày.

“Nhưng chúng tôi không có đủ tài chính. Đây thực sự là vấn đề sống còn, để phòng thủ, chúng tôi rất cần số tiền này,” ông nói với CNN.

Theo CNN, Reuters