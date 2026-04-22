Mỹ lộ diện tiêm kích thế hệ 6 “không đuôi”, chuẩn bị chọn thiết kế thay F-18

Một mẫu tiêm kích thế hệ thứ 6 không có đuôi dường như được thiết kế tập trung vào khả năng tàng hình, tầm bay xa và hoạt động trên tàu sân bay, với hai khoang vũ khí trong thân và cánh có thể gập.

Northrop Grumman đã công bố một video ý tưởng mới, dường như hé lộ thêm về đề xuất của hãng trong chương trình tiêm kích tàu sân bay thế hệ tiếp theo F/A-XX của Hải quân Mỹ.

Đoạn video được đăng trên tài khoản X của công ty vào ngày 20/4 theo giờ địa phương, mang lại cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về mẫu máy bay được đề xuất — tiêm kích F/A-XX của Northrop.

Video được công bố cùng ngày khi Tư lệnh Hải quân xác nhận rằng Hải quân Mỹ sẽ lựa chọn giữa thiết kế của Northrop Grumman và Boeing vào tháng 8 tới.

Northrop Grumman hé lộ thiết kế F/A-XX

Chương trình F/A-XX hướng tới việc phát triển một tiêm kích thế hệ thứ 6 nhằm thay thế F/A-18E/F Super Hornet và bổ trợ cho F-35C Lightning II. Yêu cầu của Hải quân Mỹ bao gồm bán kính chiến đấu gần 1.000 dặm (khoảng hơn 1.600 km) — lớn hơn khoảng 25% so với các tiêm kích hiện tại — đồng thời vẫn tương thích với hệ thống phóng và hãm đà trên tàu sân bay hiện có.

Máy bay này là một phần của hệ sinh thái Next Generation Air Dominance (NGAD), bao gồm tiêm kích có người lái, phương tiện không người lái phối hợp và các năng lực kết nối mạng tiên tiến.

Đoạn video ngắn của Northrop Grumman trình bày một mô hình đồ họa máy tính của một tiêm kích hạng nặng không có đuôi. Các góc quay trực diện và lia máy cho thấy phần mũi rộng, buồng lái lớn và các cửa hút gió đặt phía trên thân, được thiết kế nhằm giảm tín hiệu radar và tăng hiệu quả khí động học.

Northrop Grumman đăng kèm video với thông điệp: “Chúng tôi đang đưa tầm nhìn của ngày mai trở nên rõ nét hơn — nhanh hơn, mạnh hơn và sẵn sàng khi chiến binh cần.” Công ty không công bố thêm dữ liệu kỹ thuật, và các quan chức lưu ý rằng một số chi tiết trong hình ảnh có thể đã được điều chỉnh vì lý do an ninh.

Phần cánh cho thấy độ cong khí động ở phần ngoài và có khả năng gập lại để phù hợp với hoạt động trên tàu sân bay. Các cửa khoang cong cho thấy máy bay có ít nhất hai khoang vũ khí bên trong. Theo phân tích của The War Zone, tỷ lệ kích thước của máy bay cho thấy nó được thiết kế để phù hợp với boong tàu sân bay cỡ lớn, đồng thời vẫn mang được tải trọng vũ khí đáng kể.

Định hình tương lai không quân hải quân

Cần nhấn mạnh rằng video này có thể không phản ánh chính xác thiết kế cuối cùng của máy bay. Tuy nhiên, theo The War Zone, Northrop có thể sẽ công bố thêm chi tiết tại triển lãm Sea-Air-Space ở Washington trong tuần này.

Dù vậy, nhiều khả năng quyết định cuối cùng về chương trình F/A-XX của Hải quân Mỹ sẽ được công bố vào mùa hè năm nay. Phát biểu với báo chí tại triển lãm Sea-Air-Space 2026 gần Washington, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Daryl Caudle, cho biết quyết định có thể được đưa ra vào tháng 8.

Quyết định này sẽ xác định công ty nào được tiến tới giai đoạn thiết kế chi tiết và sản xuất tiêm kích mới. Chương trình hoàn chỉnh được dự báo sẽ định hình không quân hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Đoạn video đánh dấu bước đi công khai mới nhất trong một cuộc cạnh tranh vốn được giữ kín phần lớn thông tin. Cả hai bên tham gia trước đây chỉ công bố rất hạn chế hình ảnh về thiết kế của mình. Khi thời điểm quyết định đang đến gần, lựa chọn của Hải quân Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc thiết kế nào cân bằng tốt nhất giữa khả năng tàng hình, tầm hoạt động, tải trọng vũ khí và khả năng tác chiến trên tàu sân bay trong các kịch bản xung đột cường độ cao.

Theo IE