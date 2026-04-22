Mỹ-Israel bất ngờ và lo ngại trước sự phục hồi sức mạnh tấn công của Iran

Iran tận dụng lệnh ngừng bắn để sửa chữa các công trình ngầm, khiến Mỹ và Israel lo ngại về khả năng tấn công trở lại của Iran.

Nhiều hình ảnh vệ tinh xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang lợi dụng khoảng thời gian ngừng bắn để dốc toàn lực sửa chữa các công trình ngầm bị phá hủy do không kích – điều này khiến tình thế có phần đảo ngược.

Israel tức giận vì Mỹ thỏa thuận ngừng bắn

Trước tốc độ sửa chữa nhanh chóng của Iran, phía Israel tỏ ra sốt ruột. Phản ứng mạnh nhất vẫn là phía Israel. Dựa trên việc so sánh một loạt ảnh vệ tinh chụp từ ngày 10/4, họ kết luận Iran đã huy động lượng lớn máy móc công trình, cơ bản khôi phục hai “thành phố tên lửa ngầm” then chốt ở miền Trung (Khomein) và tây bắc (Tabriz), giải phóng kho tên lửa đạn đạo và UAV trong công sự, khôi phục cường độ phóng.

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Iran bị thiệt hại sau khi bị ném bom. Ảnh: Wforum.

Vốn đã không hài lòng với lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Benjamin Netanyahu những ngày này càng gia tăng mức độ phát biểu cứng rắn, thậm chí nói rằng “Israel đang ở đỉnh cao quyền lực, nếu không hành động thì các cơ sở hạt nhân Natanz và Fordow sẽ bị ghi nhớ như Auschwitz và Sobibor” – một so sánh gây tranh cãi. Ông có lẽ đang ngầm chỉ trích ông Donald Trump.

Đối với Israel, chiến dịch không kích với hàng nghìn lượt xuất kích và hàng vạn quả đạn trong tháng 3 đã giáng đòn nặng vào hệ thống phản kích lấy “thành phố tên lửa ngầm” làm lõi của Iran. Phi công phải dùng thuốc kích thích để duy trì tác chiến, với mục tiêu đánh sập Iran trong một đòn quyết định – nhưng việc ông Trump dừng lại đã cho Iran cơ hội hồi phục.

Dù nhìn từ góc độ nào, tầm quan trọng của các “thành phố tên lửa ngầm” của Iran cũng không thể phủ nhận. Vì vậy, ngay ngày thứ hai sau khi chiến sự bùng nổ, quân đội Mỹ đã điều 4 chiếc B-2 Spirit, với sự hỗ trợ của ít nhất 16 máy bay tiếp dầu, bay từ lục địa Mỹ vượt Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải để không kích các căn cứ ngầm ở miền Trung Iran.

Mỹ huy động B-2A bay từ Mỹ tới ném bom GBU-57 để phá các căn cứ ngầm của Iran. Ảnh: Wforum.

Từ giữa tháng 3, ít nhất 15 máy bay ném bom B-1B Lancer và B-52 Stratofortress đã triển khai tới căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh, chủ yếu mang bom GBU-31 JDAM với đầu đạn xuyên phá BLU-109, liên tục tấn công các công trình kiên cố nằm sâu trong núi của Iran.

Đồng thời, UAV trinh sát – tấn công tầm xa như MQ-9B SkyGuardian của Mỹ và Hermes-900 của Israel cũng được triển khai dày đặc, tiếp tục chiến thuật từ “cuộc chiến 12 ngày”: giám sát, truy tìm và tấn công các xe phóng tên lửa đạn đạo cũng như cửa ra vào các công sự ngầm.

Đến ngày 19/3, tờ Times of Israel dẫn nguồn quân đội cho biết đã phá hủy 60% thiết bị phóng tên lửa đạn đạo của Iran và tiêu diệt 85% hệ thống phòng không mặt đất của IRGC. Tuy nhiên, khác với năm 2025, lần này Israel có rất ít video chứng minh chiến quả; cường độ phóng UAV và tên lửa của Iran không giảm rõ rệt, trong khi tổn thất UAV trinh sát – tấn công của Mỹ và Israel lại tăng mạnh.

Kho tên lửa ngầm của Iran nằm sâu trong lòng núi. Ảnh: Wforum.

Đến đầu tháng 4, trước khi ngừng bắn, tình hình càng bất lợi cho Mỹ và Israel: tên lửa Iran đã đánh tới khu vực chỉ cách trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev khoảng 6 km. Tờ New York Times dẫn đánh giá nội bộ quân đội Mỹ cho biết sau hơn 40 ngày giao tranh, chỉ phá hủy được 30–50% bệ phóng tên lửa của Iran – thấp hơn nhiều so với con số Israel công bố, và phù hợp với cường độ phản kích của Iran.

Thành tích này một phần đến từ hệ thống phòng không dã chiến hiệu quả của Iran, học hỏi từ lực lượng Houthi ở Yemen: từ bỏ radar truyền thống để tránh bị chế áp điện tử bởi máy bay như EA-18G, thay vào đó sử dụng thiết bị quang điện làm lõi, kết hợp tên lửa phòng không tầm ngắn dẫn đường quang điện theo chiến thuật phục kích.

UAV Hermes gần như nguyên vẹn của Israel bị thu giữ. Ảnh: Wforum.

Iran đã lường trước và có sự chuẩn bị từ lâu

Lý do Iran khắc phục được điểm yếu về “cửa sổ bắn hẹp” là vì các bệ phóng tên lửa tập trung quanh các “thành phố tên lửa ngầm”, buộc UAV đối phương phải tiến vào khu vực được phòng thủ dày đặc. Do đó, hệ thống phản kích ngầm mà cố lãnh tụ Ali Khamenei thúc đẩy xây dựng từ đầu thế kỷ này thực sự là trụ cột quốc gia.

Sau cú sốc từ Chiến tranh Vùng Vịnh, Iran nhanh chóng xác định chiến lược xây dựng “thành phố tên lửa ngầm” để đối phó ưu thế không quân Mỹ. Dự án được giao cho Bộ tư lệnh Khatam al-Anbiya. Chủ tịch Quốc hội Iran hiện nay, ông Mohammad Bagher Ghalibaf – người tham gia đàm phán Mỹ-Iran ngày 10/4 – từng phụ trách xây dựng từ năm 1994 và được coi là người chủ trì quy hoạch hệ thống này.

Từ năm 2000, Iran làm chủ công nghệ nhiên liệu rắn và thử nghiệm thành công tên lửa Fateh-110, chính thức khởi động xây dựng các căn cứ ngầm. Sau hơn 20 năm, hệ thống này đã trở nên rất đồ sộ.

Tên lửa đạn đạo tầm xa Fateh-110 của Iran gần đây mới được sử dụng nhiều. Ảnh: Wforum.

Các căn cứ được thiết kế với nguyên tắc chung: lớp núi đá dày (tối thiểu 80 m) chống vũ khí thông thường; nhiều lối ra vào được ngụy trang; hệ thống thông gió, điện và liên lạc độc lập, cho phép vận hành dài ngày mà không cần hỗ trợ bên ngoài.

Trong thực chiến, bệ phóng tên lửa có thể nhanh chóng ra ngoài, phóng trong 15–30 phút rồi rút vào tái nạp. Một số hệ thống còn dùng hệ thống đường ray ngầm để vận chuyển và phóng hàng loạt tên lửa trong thời gian ngắn.

Mỹ không có đủ GBU-57 để phá hủy hệ thống hầm ngầm Iran

Hệ thống này – mà Iran tuyên bố có hàng trăm điểm (phương Tây ước tính 30–50) – có cấu trúc cực kỳ phức tạp. Các bom xuyên sâu như GBU-57 không đủ số lượng để gây đòn chí mạng, còn các loại khác khó chạm tới lõi. Vì vậy, Mỹ và Israel chủ yếu đánh vào cửa ra vào và gây sập đường hầm. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng điều máy ủi đến khắc phục.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran tận dụng ngừng bắn để khôi phục các lối ra vào đường hầm bị Mỹ và Israel đánh sập. Ảnh: Wforum.

Trong thời chiến, việc sửa chữa trở nên nguy hiểm do bị phong tỏa, khiến thiết bị đào xúc trở thành “tài sản chiến lược”. Hai bên thậm chí giao tranh dữ dội chỉ quanh một chiếc máy ủi.

Nhưng khi lệnh ngừng bắn được ban hành do áp lực khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Iran nhanh chóng khôi phục lối ra vào hầm và bổ sung thiết bị, khiến phần lớn thành quả phong tỏa của Mỹ và Israel bị xóa bỏ – điều này lý giải sự tức giận của Netanyahu.

Ngược lại, Mỹ và Israel khó có thể nhanh chóng bổ sung các tên lửa phòng thủ như Patriot PC-3, THAAD hay SM-3, do chi phí cao và thời gian sản xuất dài. Trong khi đó, Iran dễ dàng hơn nhiều trong việc bổ sung máy móc công trình.

Từ góc độ toàn cục, các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh vẫn chưa thể hoạt động bình thường; số lượt xuất kích bị hạn chế bởi thiếu máy bay tiếp dầu và số lượng căn cứ lớn ở Israel, Jordan. Lực lượng tăng viện đáng kể duy nhất có thể là tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến tới vào cuối tháng 4.

Đã có tổng cộng 24 chiếc UAV MQ-9B của Mỹ bị Iran bắn hạ. Ảnh: Wforum.

Sau khi sửa chữa và củng cố, dù Iran có thể chưa đạt lại mức phóng hàng trăm tên lửa mỗi đợt, nhưng khả năng đạt trên 30 quả mỗi đợt như cuối tháng 2 là khả thi. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel đã có ít nhất ba tổ hợp THAAD bị phá hủy và đạn dược gần cạn – nếu không đánh chặn được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Theo Wforum