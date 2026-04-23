Thế vận hội robot thế giới lần 2: “Bãi thử” cho tiến bộ công nghệ và ứng dụng thực tế

Thế vận hội robot toàn cầu lần 2 tới đây là sân chơi của các công nghệ đỉnh cao và thử nghiệm ứng dụng thực tế trong lĩnh vực robot.

Theo Tân Hoa Xã ngày 22/4, Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 26/8 tại Nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia Bắc Kinh “Ice Ribbon”. Đại hội sẽ kéo dài 5 ngày, dự kiến có hơn 30 nội dung thi đấu, trong đó bổ sung thêm 8 môn như nhảy xa, chạy vượt rào 400 m, cử tạ, kéo co…

Kỳ đại hội này được chia thành hai nhóm lớn: thi đấu thể thao và thi đấu theo kịch bản, tổng cộng 32 nội dung.

Thi đấu thể thao gồm 9 môn lớn với 26 nội dung như điền kinh, bóng đá, thể dục dụng cụ, cử tạ, võ thuật, nhảy đường phố, khiêu vũ thể thao, kéo co, ném bình…

Thi đấu theo kịch bản gồm 6 nội dung như: công việc gia đình (dịch vụ nội trợ), khách sạn (lễ tân), công nghiệp (đóng gói – nhập kho), khẩn cấp (cứu hỏa), bệnh viện (dược sĩ), bán lẻ (dịch vụ siêu thị)…

So với kỳ đại hội đầu tiên, kỳ này nhấn mạnh ba đặc điểm: “tự chủ hơn”, “linh hoạt hơn” và “thực dụng hơn”. Hiện nay mức độ “trí tuệ hiện thân” (embodied intelligence) của robot hình người đã được cải thiện rõ rệt nên nội dung thi đấu cũng sẽ điều chỉnh. Ví dụ, nội dung chạy 100m sẽ trở thành hạng mục các tuyển thủ robot hoàn toàn tự chủ, yêu cầu robot tự định vị, nhận diện và thực hiện thao tác.

Ngoài ra, đại hội còn bổ sung nhiều bài thi kiểm tra khả năng thao tác tinh vi, như gấp quần áo trong bối cảnh gia đình, dập lửa trong tình huống cứu hộ khẩn cấp, hay chế biến đồ ăn sẵn trong môi trường bán lẻ. Các phần thi kịch bản sẽ diễn ra tại môi trường thực tế như nhà máy, khách sạn, nhà mẫu…, nhằm để robot hoạt động trong điều kiện phức tạp, thực hiện nhiệm vụ liên tục một cách tự chủ, qua đó thúc đẩy robot chuyển từ “công cụ trình diễn” sang “lực lượng sản xuất thực tiễn”.

Các vận động viên robot trên đường chạy tại Giải bán marathon Dịch Trang, Bắc Kinh vừa tổ chức. Ảnh: Xinhua.

Giám đốc Sở Thể thao Bắc Kinh Vu Khánh Phong (Yu Qingfeng) cho biết các nội dung thi đấu năm nay đều được nâng cấp toàn diện về thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn kỹ thuật và độ khó. Phần thi thể thao chủ yếu đánh giá năng lực vận động, sự phối hợp và khả năng làm việc nhóm của robot; trong khi phần thi kịch bản tập trung vào kỹ năng thực tiễn và mức độ thông minh.

Về lý do Bắc Kinh tổ chức “một đại hội – một cuộc thi” dành cho robot, Giám đốc Sở Kinh tế và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh Khương Quảng Trí (Jiang Guangzhi) cho biết: cuộc thi bán marathon robot hình người và Thế vận hội robot hình người đã thu hút sự chú ý lớn trong và ngoài Trung Quốc.

Đây vừa là “bãi thử” cho tiến bộ công nghệ, vừa là “chất xúc tác” giúp chuyển đổi từ công nghệ sang ứng dụng thực tế. Thông qua cạnh tranh và thử thách trên sân thi đấu, không chỉ giúp nhanh chóng phát hiện vấn đề thực tế và thúc đẩy cải tiến, mà còn giúp sản phẩm sớm được thương mại hóa và đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế.

Thế vận hội robot hình người thế giới lần 1 (WHRGOC) được tổ chức từ ngày 14 đến 17/8/2025 tại Bắc Kinh. Đây là sự kiện tổng hợp đầu tiên trên thế giới lấy robot hình người làm chủ đề. Đại hội thu hút 280 đội chủ yếu là các đội nghiên cứu, doanh nghiệp, trường đại học đến từ 16 quốc gia, với hơn 500 robot tham gia tranh tài ở 26 nội dung lớn và 538 hạng mục thi đấu, bao gồm các lĩnh vực như vận động thể thao, kỹ năng nhiệm vụ và ứng dụng sáng tạo.

Đây là sân chơi công nghệ nên “đội thi” là các tổ chức phát triển robot, không phải đại diện cho quốc gia.

Nội dung thi đấu lần đầu tổ chức tập trung vào các bài thi cơ bản để kiểm tra năng lực robot. Thứ nhất, thi thể thao cơ bản như: Chạy (100m, chạy ngắn, đi bộ ổn định, nhảy đơn giản, một số bài phối hợp động tác. Thứ hai, thi trình diễn – kỹ năng, như: giữ thăng bằng, di chuyển địa hình đơn giản, thao tác cơ bản bằng tay. Thứ ba, thi mang tính biểu diễn: nhảy, biểu diễn động tác.

Đặc điểm của Thế vận hội lần đầu: Chủ yếu là trình diễn công nghệ, chưa phải thi đấu “thực chiến”; mức độ tự động hóa còn hạn chế (nhiều robot vẫn cần điều khiển từ xa hoặc hỗ trợ), và còn ít nội dung ứng dụng thực tế.

Thế vận hội robot lần thứ hai sẽ mở rộng lên hơn 30 nội dung thi đấu; có thêm các môn như kéo co, cử tạ, chạy vượt rào. Đặc biệt có phần thi theo kịch bản thực tế (gia đình, nhà máy, cứu hỏa…) hướng tới ứng dụng thực tế và yêu cầu các tuyển thủ robot tự chủ hoàn toàn.

Theo Worldjounal