Bí ẩn thế kỷ về Shakespeare được giải mã bởi một học giả

Các nhà nghiên cứu đã xác định chính xác vị trí ngôi nhà của Shakespeare tại London, làm sáng tỏ bí ẩn tồn tại hàng trăm năm.

Việc nhà soạn kịch huyền thoại William Shakespeare từng sống ở đâu tại London (Anh) luôn là một bí ẩn, cho đến tận bây giờ.

Ở phía tây nam trung tâm London, gần Nhà thờ St. Paul và dòng sông Thames trầm mặc, khu Blackfriars luôn nhộn nhịp du khách đến hành hương tới những địa điểm gắn liền với Shakespeare.

Dù “thi sĩ vĩ đại” sinh ra và được chôn cất tại Stratford-upon-Avon, ông vốn nổi tiếng với việc dàn dựng các vở kịch tại nhà hát Blackfriars và sở hữu một bất động sản đâu đó trong khu vực này. Một tấm bảng tưởng niệm nơi ông từng lưu trú cho biết Shakespeare đã mua một căn nhà vào tháng 3/1613. Tuy nhiên, dù mối liên hệ mang tính biểu tượng này rất quan trọng, vị trí chính xác của ngôi nhà vẫn là điều chưa được xác định, cho đến nay.

Bà Lucy Munro, giáo sư tại King’s College London và chuyên gia về Shakespeare, đã quyết định tìm ra vị trí chính xác của căn nhà tại London của ông. Tấm bảng tại số 5 St. Andrew’s Hill chỉ ghi rằng ngôi nhà của Shakespeare “nằm gần khu vực này”, nhưng từ “gần” đã tồn tại suốt nhiều năm như một sự mơ hồ.

Tấm bảng này từng được treo trên cổng vào của một tu viện dòng Đa Minh từ thế kỷ 13, công trình đã bị thiêu rụi cùng phần lớn thành phố trong vụ Đại hỏa hoạn London năm 1666. Dù tu viện vẫn còn tồn tại, bằng chứng về nơi Shakespeare từng sinh sống được cho là đã mất vĩnh viễn – cho đến khi bà Munro phân tích kỹ hai tài liệu từ Cục Lưu trữ London và một tài liệu khác từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, qua đó xác định chính xác vị trí.

“Phát hiện này đặt lại câu hỏi về quan điểm cho rằng Shakespeare chỉ về hưu ở Stratford và không còn quay lại thành phố,” bà Munro, người chuyên nghiên cứu văn học Shakespeare và thời kỳ cận đại, cho biết. “Trước đây, nhiều người cho rằng ông mua bất động sản ở Blackfriars chỉ như một khoản đầu tư, nhưng điều đó chưa chắc đúng, và cũng không có bằng chứng cho thấy ông chưa từng sử dụng nó.”

Hóa ra, tòa nhà vốn được đánh dấu mơ hồ bằng tấm bảng từ lâu thực chất nằm ngay trên vị trí ngôi nhà thứ hai của Shakespeare sau khi ông rời sự nghiệp sân khấu. Dù ông dành phần lớn thời gian nghỉ hưu tại Stratford-upon-Avon, một trong những tài liệu mà bà Munro nghiên cứu cho thấy bản vẽ quy hoạch được lập khi một bất động sản tại London được cải tạo vào thời điểm 2 năm sau vụ hỏa hoạn.

Bản vẽ không thể hiện công trình xây dựng trên cổng tu viện (vì không có nền móng), nhưng cho thấy kích thước khu đất đủ để chứa hai ngôi nhà vào giữa thế kỷ 17. Điều này cho thấy rằng Shakespeare có thể đã ở lại London nhiều hơn so với giả định trước đây của giới học giả.

Vào thời của Shakespeare, khu bất động sản bao gồm nơi ở của ông trải dài từ cuối phố Burgon đến khu phía đông của Ireland Yard, cũng như một phần trên phố Burgon và St. Andrew’s Hill (sau này đã được xây dựng lại). Nó cũng chỉ cách nhà hát Blackfriars vài bước chân.

Shakespeare và nhà viết kịch cùng thời John Fletcher – người từng hợp tác với ông trong nhiều vở diễn, bao gồm Henry VIII và The Two Noble Kinsmen năm 1613 – có thể đã làm việc tại chính căn nhà này.

“Chúng tôi cũng biết rằng Shakespeare đã có mặt tại London vào tháng 11/1614,” bà Munro cho biết, và nghiên cứu của bà được đăng trên tạp chí Times Literary Supplement. “Vậy chẳng phải rất có khả năng ông đã ở chính ngôi nhà của mình hay sao?”

Đối với các nghệ sĩ sân khấu, nhà thơ, người yêu lịch sử và những người đam mê Shakespeare, giờ đây hành trình tìm kiếm dấu tích của ông tại London cuối cùng đã có thể trọn vẹn.

​

Theo PM