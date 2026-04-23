Iran dọa cắt đứt tuyến cáp quang ngầm của các nước Vùng Vịnh dưới đáy eo Hormuz

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 22/4 đưa tin các tuyến cáp quang dữ liệu ngầm dưới biển của các quốc gia Arab vùng Vịnh đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt tại eo biển Hormuz.

Cơ quan thông tấn bán chính thức này, trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết: “Nếu nhiều tuyến cáp trục chính cùng lúc bị hư hại - dù do tai nạn hay hành động phá hoại có chủ đích - đều có thể khiến toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư rơi vào tình trạng gián đoạn liên lạc mạng trên diện rộng”.

Tasnim trước đó đã công bố một bản đồ cho thấy ít nhất 7 tuyến cáp internet ngầm quốc tế chính đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tuyến này đang ở trong tình trạng rủi ro cực cao.

Được biết, các tuyến cáp này truyền tải hơn 97% lưu lượng thương mại điện tử, dịch vụ điện toán đám mây và các mạng liên lạc toàn cầu, là “yết hầu” then chốt của nền kinh tế số khu vực Vùng Vịnh. Trước đó, khu vực Biển Đỏ đã nhiều lần xảy ra sự cố cáp ngầm bị cắt, gây gián đoạn mạng trên diện rộng. Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, cũng từng đưa ra các lời đe dọa nhằm vào những tuyến cáp này.

Mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng

Khoảng 90%–99% lưu lượng internet quốc tế của các quốc gia Arab vùng Vịnh phụ thuộc vào các tuyến cáp quang ngầm này. Nếu chúng bị cắt tại eo biển Hormuz, toàn bộ hệ thống liên lạc, giao dịch tài chính, dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu trong khu vực có thể bị tê liệt.

Mặt khác, các tuyến cáp quang ngầm đi qua Hormuz gánh khoảng 17%–30% lưu lượng dữ liệu toàn cầu trên hành lang châu Âu – châu Á – châu Phi. Nếu các tuyến cáp then chốt như AAE-1, FALCON, Gulf Bridge bị phá hoại, có thể gây chậm trễ hoặc gián đoạn mạng trên quy mô toàn cầu.

Ý đồ chiến lược và chiến thuật của Iran

Phía Iran xem đây là một công cụ “chiến tranh số” phi đối xứng. Trong bối cảnh căng thẳng, nó được coi như một dạng “răn đe hạt nhân kỹ thuật số” nhằm vào Mỹ và các đồng minh, dùng chi phí thấp để tạo ra rủi ro hậu quả cực lớn mà đối phương khó chấp nhận.

Nhiều tuyến cáp tập trung trong khu vực eo biển Hormuz hẹp—nơi không chỉ là “yết hầu” vận chuyển dầu mỏ mà còn là “nút cổ chai” của truyền tải dữ liệu. Thông tin mà Tasnim đưa ra không chỉ là cảnh báo, mà còn có nguy cơ thực tế: Các tin trên báo chí trước đó cho biết lực lượng Houthi tại Yemen từng đe dọa an ninh cáp. Trước đó, khu vực Biển Đỏ đã nhiều lần xảy ra sự cố cáp ngầm bị cắt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng khu vực.

Dù các nước Vùng Vịnh đang cố xây dựng các hành lang dữ liệu trên đất liền (ví dụ như dự án SilkLink qua Iraq, Syria) để làm phương án dự phòng, nhưng việc triển khai cần thời gian và vẫn đối mặt với rủi ro từ xung đột khu vực.

Theo Ifeng, QQnews