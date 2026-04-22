Mỹ mất tới một nửa tên lửa chủ lực, chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn

Báo cáo cho thấy Mỹ đã tiêu hao một phần lớn kho tên lửa sau chiến tranh Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó trong các xung đột tương lai.

Quân đội Mỹ có thể không còn đủ tên lửa cho một cuộc xung đột trong tương lai, sau khi đã sử dụng phần lớn kho dự trữ để tiến hành chiến tranh với Iran, theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Một báo cáo mới công bố hôm 22/4 cho thấy quân đội Mỹ đã làm suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ các loại tên lửa then chốt trong suốt 7 tuần chiến sự với Iran, tạo ra “rủi ro trong ngắn hạn” có thể khiến nước này dễ bị tổn thương trong bất kỳ cuộc xung đột nào tiếp theo.

Báo cáo cho biết các chiến dịch tác chiến cường độ cao đã tiêu hao một phần đáng kể các loại vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ, bao gồm ít nhất 45% kho tên lửa tấn công chính xác PrSM, gần 50% tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và hơn một nửa số tên lửa THAAD. Các con số này được cho là gần trùng khớp với các đánh giá mật của Lầu Năm Góc.

Sự suy giảm không chỉ giới hạn ở các hệ thống phòng không. Phân tích ước tính chiến dịch này cũng đã tiêu thụ khoảng 30% kho tên lửa hành trình Tomahawk, hơn 20% tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và khoảng 20% các tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6.

Dù Lầu Năm Góc khẳng định vẫn còn đủ hỏa lực để tiếp tục các hoạt động tại Trung Đông, báo cáo của CSIS cảnh báo rằng việc suy giảm này đã làm suy yếu đáng kể khả năng của Mỹ trong việc tiến hành một cuộc chiến lớn ở khu vực khác, đặc biệt là trước một đối thủ ngang tầm như Trung Quốc.

Các tác giả báo cáo cho rằng việc tái bổ sung kho vũ khí sẽ là một quá trình chậm và tốn kém. Một chuyên gia nói với CNN rằng sẽ mất “từ một đến bốn năm để bổ sung lại các kho dự trữ này, và thêm nhiều năm nữa để nâng chúng lên mức cần thiết.”

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phản bác những lo ngại này, trong đó người phát ngôn trưởng Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ “có mọi thứ cần thiết để hành động vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn.”

Tổng thống Donald Trump cũng giảm nhẹ vấn đề, cho rằng Mỹ có nguồn cung tên lửa “gần như vô hạn”, ngay cả khi chính quyền của ông đang đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, trong đó phần lớn nhằm tái bổ sung kho dự trữ.

Trước đó trong tháng này, tờ Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc đã tiếp cận các hãng sản xuất ô tô lớn của Mỹ như General Motors và Ford Motor Company để chuyển đổi một phần dây chuyền dân sự sang sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự.

Theo RT