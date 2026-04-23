Tài sản các tỷ phú Nga tăng thêm 11% bất chấp chiến tranh và lệnh trừng phạt

Tài sản của các tỷ phú Nga đã tăng 11% lên mức kỷ lục 696,5 tỷ USD trong năm qua, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất từ phương Tây từng áp đặt lên một nền kinh tế lớn, theo Forbes Nga đưa tin.

Những người giàu nhất nước Nga đều gắn liền với nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ mà nước này đã xuất khẩu ra thị trường toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Tài sản của họ gia tăng khi các đợt gián đoạn thương mại đẩy giá hàng hóa lên cao, dù Forbes lưu ý rằng không có gương mặt mới nào xuất hiện ở nhóm dẫn đầu.

Forbes xếp ông Alexei Mordashov, Tổng giám đốc công ty đầu tư Severgroup, là người giàu nhất Nga với khối tài sản 37 tỷ USD, tăng thêm 8,4 tỷ USD so với năm trước.

Ông Vladimir Potanin, người đứng đầu Interros và tập đoàn kim loại Nornickel, xếp thứ hai với tài sản 29,7 tỷ USD.

Ông Vagit Alekperov, cựu lãnh đạo Lukoil, đứng thứ ba với 29,5 tỷ USD, trong khi ông Leonid Mikhelson, Giám đốc điều hành Novatek, cùng gia đình đứng thứ tư với 28,3 tỷ USD.

Từng được coi là những người giàu nhất thế giới, tài sản của các tỷ phú Nga – nhiều người trong số họ phất lên từ giai đoạn hỗn loạn sau khi Liên Xô sụp đổ – hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với các ông trùm công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Elon Musk dẫn đầu danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes với tài sản 839 tỷ USD, trong khi đồng sáng lập Google Larry Page đứng thứ hai với 257 tỷ USD.

Theo Reuters