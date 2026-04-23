Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD thương mại vào năm 2030

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21–24/4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với Việt Nam và quan hệ song phương; tin tưởng đây sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng thời chuyển lời mời Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ tướng Lê Minh Hưng, các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân và Đoàn. Tổng thống chúc mừng Thủ tướng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng hai nước đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển và hướng tới tương lai thịnh vượng chung bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác. Ảnh: VGP.

Tổng thống khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ hai nước sau gần 35 năm thiết lập ngoại giao đã phát triển sâu rộng. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động; hai nước cũng là đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, lao động, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.

Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; thúc đẩy liên kết kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.

Đồng thời đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỉ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực. Phía Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc lâu dài.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng...

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn. Ảnh: VGP.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững; mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chiều cùng ngày, hai nhà lãnh đạo tham dự Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.