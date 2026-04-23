Dự thảo mới đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp xã hội từ tháng 7, giúp hơn 10 nhóm đối tượng nhận thêm khoản hỗ trợ hàng tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với 10 nhóm từ 1/7.

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng đã được chuyển tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong dự thảo mới nhất này, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất 1 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7, thay vì 2 phương án như đợt lấy ý kiến hồi tháng 3.

Cụ thể, dự thảo quy định, từ 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định.

Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7. Ảnh: VGP.

Với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh để đạt mức 3,8 triệu đồng một tháng. Trường hợp đang hưởng dưới 3,5 triệu đồng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng; người hưởng từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng sẽ được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng.

Tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 dự kiến gần 10.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước bảo đảm hơn 2.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 8.760 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Trước đó trong dự thảo tháng 3, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án. Một phương án chia người hưởng thành hai nhóm với mức tăng khác nhau, gồm 4,5% cộng thêm 200.000 đồng và mức 8%. Phương án còn lại là tăng đồng đều 8% cho tất cả.

Theo lộ trình, năm 2026 tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ, kéo theo điều kiện hưởng lương hưu cũng tăng tương ứng. Từ 1/7/2025, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu giảm từ 20 xuống còn 15 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.