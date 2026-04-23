Loại cây thường thấy có thể trở thành "vũ khí mới" chống hói đầu

Ít ai muốn bị hói, đó là lý do ngành công nghiệp kích thích mọc tóc ngày nay có giá trị hàng tỷ USD. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rụng tóc là chứng rụng tóc do nội tiết (androgenetic alopecia), hay còn gọi là hói đầu theo kiểu di truyền, ảnh hưởng tới khoảng 50% cả nam và nữ.

Một trong những loại thuốc phổ biến nhất để điều trị hói đầu hiện nay – thành phần chính trong các sản phẩm trị hói đầu – là Minoxidil (ban đầu được phát triển để điều trị cao huyết áp).

Mặc dù phương pháp này đã giúp nhiều người mọc tóc, nó vẫn tồn tại một số hạn chế. Các liệu pháp tiêu chuẩn thường có độ hòa tan trong nước kém và khả năng thẩm thấu qua da thấp, khiến một số chuyên gia phải kết hợp minoxidil với kỹ thuật microneedling – tạo ra các lỗ siêu nhỏ trên bề mặt da để kích thích các yếu tố tăng trưởng và tăng khả năng hấp thụ thuốc.

Theo một nghiên cứu năm 2025, các nhà khoa học từ Trung Quốc và Australia đã phát triển một loại miếng dán hòa tan có thể thực hiện đồng thời quá trình microneedling và đưa thuốc minoxidil trực tiếp vào da đầu. Điều đáng chú ý là miếng dán này được tạo ra từ một thành phần khá bất ngờ: stevioside (STV), một chất tạo ngọt tự nhiên chiết xuất từ cây cỏ ngọt (Stevia). Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Advanced Healthcare Materials.

“Bằng cách sử dụng STV như một chất hòa tan mới, chúng tôi đã tích hợp minoxidil vào một miếng dán vi kim hòa tan, giúp tăng độ hòa tan và sinh khả dụng của minoxidil, đồng thời khắc phục những hạn chế của các phương pháp truyền thống,” nhóm nghiên cứu viết. “Phương pháp này không chỉ cải thiện khả năng thẩm thấu của thuốc vào da mà còn loại bỏ các vấn đề khác như tác dụng chậm hoặc liều lượng không chính xác.”

Như các tác giả giải thích, testosterone không trực tiếp gây rụng tóc, nhưng enzyme 5α-reductase sẽ chuyển đổi testosterone thành dihydrotestosterone (DHT), chất kích hoạt quá trình apoptosis (chết tế bào) của các tế bào sản xuất keratin trong lớp biểu bì. Trong khi đó, minoxidil có khả năng ức chế một số enzyme và chặn các thụ thể androgen, từ đó làm giảm sự hình thành và gắn kết của DHT. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy enzyme aromatase – chuyển đổi testosterone thành estradiol, một dạng estrogen giúp kích thích mọc tóc.

Để kiểm chứng ý tưởng mới, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình chuột bị rụng tóc do nội tiết và so sánh miếng dán mới với phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Sau 35 ngày, tóc đã mọc lại trên 67% diện tích mục tiêu, so với chỉ 25% ở nhóm đối chứng – một kết quả đầy hứa hẹn cho phương pháp điều trị dựa trên Stevia này. Tuy nhiên, kết quả trên chuột không hoàn toàn phản ánh trên người.

“Dù kết quả trên chuột rất khả quan, chu kỳ mọc tóc của con người khác biệt và rụng tóc do nội tiết chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố,” ông Lifeng Kang, đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Sydney, nói với Gizmodo. “Vì vậy, các thử nghiệm lâm sàng là cần thiết để xác nhận hiệu quả và độ an toàn trên người.”

Rụng tóc đang ngày càng trở nên phổ biến, và khoa học đang ngày càng tiến gần hơn đến việc giải quyết nó.

