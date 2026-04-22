Ông Trump dọa hủy diệt "phần còn lại của Iran", Tehran đáp trả

Ông Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn về Iran và bác bỏ mở lại eo biển Hormuz, trong khi Tehran phản ứng gay gắt và căng thẳng tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 đã bác bỏ các lời kêu gọi mở lại eo biển Hormuz – cảnh báo rằng sẽ không bao giờ có một thỏa thuận nào với Iran “trừ khi chúng tôi phá hủy phần còn lại của đất nước họ, bao gồm cả các lãnh đạo của họ”.

“Iran không muốn eo biển Hormuz bị đóng, họ muốn nó mở để có thể kiếm 500 triệu USD mỗi ngày (đó cũng chính là số tiền họ mất nếu nó bị đóng!),” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Họ chỉ nói muốn đóng vì tôi đã phong tỏa hoàn toàn (ĐÓNG!) nó, nên họ chỉ muốn ‘giữ thể diện’”.

“Mọi người đã tiếp cận tôi cách đây bốn ngày, nói rằng: ‘Thưa ngài, Iran muốn mở lại eo biển ngay lập tức.’ Nhưng nếu chúng ta làm vậy, sẽ không bao giờ có thỏa thuận với Iran, trừ khi chúng ta phá hủy phần còn lại của đất nước họ, bao gồm cả các lãnh đạo!” ông nói thêm.

Trong một bài đăng sau đó, ông Trump cho rằng chính quyền Iran đang “sụp đổ về tài chính” và “khát tiền mặt”.

“Quân đội và cảnh sát đang phàn nàn vì không được trả lương. SOS!!!” ông viết.

Tehran chưa phản hồi trực tiếp những lời đe dọa mới nhất của ông Trump, nhưng Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc phong tỏa vi phạm lệnh ngừng bắn và cuộc khẩu chiến đang leo thang.

“Việc phong tỏa các cảng của Iran là một hành động chiến tranh và do đó vi phạm lệnh ngừng bắn. Tấn công một tàu thương mại và bắt giữ thủy thủ đoàn còn là vi phạm nghiêm trọng hơn,” ông viết trên X.

Ông cũng tuyên bố Iran biết “cách bảo vệ lợi ích của mình và cách chống lại sự bắt nạt.”

Iran trước đó đã lên án lực lượng Mỹ vì bắt giữ tàu M/V Touska, gọi đây là hành vi “cướp biển.”

Eo biển này – nơi khoảng 1/5 lượng dầu thế giới đi qua – đã bị đóng vào thứ Bảy, chỉ vài giờ sau khi ông Araghchi tuyên bố nó “hoàn toàn mở” cho tàu thương mại.

Iran kể từ đó tuyên bố eo biển sẽ tiếp tục đóng cho đến khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa, đồng thời bác bỏ các lời kêu gọi từ phương Tây yêu cầu mở lại tuyến hàng hải này.

Bà Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, đã bị phía Iran chế giễu sau khi kêu gọi eo biển phải được mở “theo luật pháp quốc tế.”

“Cái gọi là ‘luật pháp quốc tế’ đó à?!,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei mỉa mai. “Thứ mà EU lôi ra để giảng đạo người khác trong khi âm thầm bật đèn xanh cho cuộc chiến của Mỹ–Israel — và làm ngơ trước các hành vi tàn bạo đối với người Iran?!”

“Xin đừng giảng đạo; việc châu Âu liên tục thất bại trong việc làm đúng những gì họ nói đã biến những lời nói về ‘luật pháp quốc tế’ thành đỉnh cao của sự đạo đức giả,” ông nói thêm.

Các cuộc đàm phán do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer dẫn đầu nhằm kêu gọi mở lại eo biển vẫn chưa đạt tiến triển.

Hiện cũng chưa rõ liệu sẽ có vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Mỹ và Iran hay không.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán tại Islamabad (Pakistan), nhưng ông vẫn đang ở Washington.

Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng được dự kiến tới thủ đô Pakistan, nhưng thay vào đó đã di chuyển từ Miami tới Nhà Trắng vào thứ Ba để tham gia các cuộc họp.

Các nhà đàm phán Iran sẽ không có mặt tại Islamabad, và hãng tin Tasnim cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát.

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cũng ám chỉ rằng Tehran có “những quân bài mới” có thể tung ra trên chiến trường.

Theo NYP