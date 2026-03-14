Dưới 15 triệu đồng, chọn xe máy điện nào?

Với tầm giá 15 triệu đồng, người dùng Việt hiện có một số lựa chọn xe máy điện nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh trong những năm qua, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ dưới 15 triệu đồng. Đây là mức giá phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những người cần một phương tiện di chuyển gọn nhẹ trong đô thị.

Những mẫu xe trong phân khúc này có giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày với khả năng vận hành ổn định.

VinFast Motio - 12 triệu đồng

Motio là một trong những mẫu xe máy điện có giá bán thấp nhất trong danh mục sản phẩm của VinFast. Xe có thiết kế nhỏ gọn với các đường nét bo tròn, tạo cảm giác thân thiện và dễ sử dụng. Nhờ kích thước vừa phải và trọng lượng nhẹ, Motio dễ điều khiển khi di chuyển trong phố đông hoặc quay đầu trong không gian hẹp.

Motio thuộc nhóm xe máy điện rẻ nhất của VinFast, đi kèm kiểu dáng nhỏ nhắn. Ảnh: VinFast.

Về vận hành, VinFast Motio được trang bị động cơ điện công suất khoảng 1.500 W, cho tốc độ tối đa 49 km/h. Mức tốc độ này phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nội thành hoặc đi học hằng ngày và không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành.

Theo công bố của hãng, Motio có thể di chuyển tối đa khoảng 82 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Quãng đường này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày như đi học, đi làm hoặc di chuyển trong phạm vi ngắn mà không cần sạc pin quá thường xuyên.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị một số tiện ích cơ bản như hệ thống đèn LED, màn hình điện tử hiển thị thông tin vận hành và cốp chứa đồ dưới yên để cất giữ vật dụng cá nhân. VinFast Motio hiện có giá khoảng 12 triệu đồng, trở thành một trong những lựa chọn có chi phí dễ tiếp cận trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

Tailg GX30 - 12,9 triệu đồng

Tailg GX30 là mẫu xe điện phổ thông được định vị trong phân khúc giá rẻ, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Hiện mẫu xe này được bán với giá 12,9 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện phổ thông có mức giá khá dễ tiếp cận trên thị trường.

Tailg GX30 có kiểu dáng theo phong cách hầm hố. Ảnh: Tailg.

Về vận hành, GX30 được trang bị động cơ điện công suất 800 W, cho tốc độ tối đa khoảng 45 km/h. Mức vận tốc này phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong nội thành và không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành. Xe sử dụng ắc quy 48V 27Ah, cho quãng đường di chuyển hơn 50 km sau mỗi lần sạc.

Xe được trang bị phanh tang trống trước sau, bánh xe 12 inch với lốp không săm, cùng hệ thống giảm xóc thủy lực phía trước và lò xo phía sau giúp tăng độ ổn định khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường. Ngoài ra, GX30 còn có màn hình điện tử hiển thị vận tốc, mức pin và quãng đường, cùng đèn LED chiếu sáng phía trước.

Yadea Xbull H - 12,9 triệu đồng

Xbull H là một trong những mẫu xe điện có giá bán thấp trong danh mục sản phẩm của Yadea. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế thể thao, kích thước gọn gàng cùng nhiều trang bị cơ bản phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Xe có kích thước 1.675 x 680 x 1.025 mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 160 mm, giúp người dùng dễ điều khiển khi di chuyển trên các tuyến phố đông.

Yadea Xbull H có phần sườn lộ ra ngoài, đi kèm phối màu nổi bật. Ảnh: Yadea.

Về vận hành, Xbull H được trang bị động cơ hub công suất danh định 400 W, công suất tối đa 1.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 40 km/h nên không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành. Xe sử dụng ắc quy graphene 48V 22Ah, cho quãng đường di chuyển khoảng 70 km sau mỗi lần sạc, với thời gian sạc đầy từ 8-10 giờ.

Mẫu xe này có khối lượng khoảng 79 kg, sử dụng bánh 12 inch với lốp không săm, kết hợp phanh tang trống trước sau. Hệ thống giảm xóc và khung xe chắc chắn giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện đường đô thị.

Về trang bị, Yadea Xbull H có màn hình LCD 6,3 inch, hệ thống đèn LED, hai chế độ lái Eco và Power, cùng các phương thức khởi động như remote, Bluetooth hoặc chìa khóa cơ. Xe cũng có cốp dung tích khoảng 5 lít để chứa các vật dụng nhỏ. Giá bán lẻ đề xuất của Yadea Xbull H hiện vào khoảng 12,99 triệu đồng.

Yadea Vigor H - 14,9 triệu đồng

Trong nhóm xe điện dưới 15 triệu đồng, Yadea Vigor H được định vị ở phân khúc cao hơn một chút với thiết kế thanh lịch và nhiều trang bị tiện ích. Mẫu xe này hướng đến người dùng cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong đô thị với mức chi phí đầu tư vừa phải.



Khác với Xbull, Vigor H có thiết kế thanh lịch, nhẹ nhàng. Ảnh: Yadea.

Yadea trang bị cho Vigor H động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 800 W và công suất tối đa 1.500 W, cho tốc độ tối đa khoảng 46 km/h. Xe có hai tùy chọn ắc quy, cho quãng đường di chuyển khoảng 80 km/lần sạc với thời gian sạc từ 7 đến 8 giờ.

Mẫu xe này có khối lượng 91 kg, khả năng chở tối đa 130 kg và cốp dung tích 18 lít. Xe sử dụng bánh 10 inch với lốp không săm, kết hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, cùng hệ thống đèn LED và hai chế độ lái Eco và Sport. Ngoài ra, Vigor H còn hỗ trợ mở khóa bằng ứng dụng Bluetooth, khóa núm xoay hoặc chìa khóa cơ.

Với các trang bị và khả năng vận hành trên, Yadea Vigor H hiện có giá niêm yết 14,9 triệu đồng.