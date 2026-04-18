Khám phá Honda Square X125 - xe tay ga thiết kế “độc lạ”, giá gần 90 triệu đồng

Thượng Tâm
Honda Square X125 là lựa chọn mới trong phân khúc xe tay ga cá tính, nổi bật với thiết kế khác lạ và định hướng sử dụng đa dụng cho người dùng Việt.

Bên cạnh những mẫu xe nhập khẩu đã quen thuộc với người dùng Việt như Wave, Dream, Super Cub hay SH, thị trường gần đây còn xuất hiện thêm nhiều dòng xe có kiểu dáng lạ và phong cách riêng. Honda Square X125 2026 là một trong số đó, nổi bật với thiết kế hầm hố và cá tính khác biệt.
Square X125 là sản phẩm của liên doanh Honda với đối tác tại Trung Quốc, lần đầu ra mắt vào tháng 9/2025. Mẫu xe này theo phong cách lai địa hình với nhiều chi tiết lộ thiên, thiết kế vuông vức và góc cạnh. Cách tạo hình của Square X125 cũng khiến nhiều người liên tưởng đến các dòng xe tay ga trước của Honda là Zoomer.
Square X125 gây chú ý với kiểu dáng hầm hố, tay lái cao và lốp đa địa hình. Xe có khoảng sáng gầm 161 mm, phù hợp cả đi phố lẫn những cung đường cần khả năng off-road.
Tổng thể xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.781 x 778 x 1.107 mm, chiều cao yên 740 mm, mang lại dáng xe gọn gàng nhưng vẫn đủ chắc chắn.
Một chi tiết đáng chú ý khác là yên sau có thể dựng đứng làm tựa lưng cho người lái, đồng thời hỗ trợ chở thêm đồ. Xe sử dụng bình xăng 5,7 lít, góp phần tăng quãng đường vận hành sau mỗi lần tiếp nhiên liệu.
Về trang bị, Square X125 dùng hệ thống đèn LED, màn hình LCD 5 inch, chìa khóa thông minh và cổng sạc dưới tay lái. Đây là những tiện ích đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời phù hợp với nhóm khách hàng trẻ thích trải nghiệm.
Square X125 được trang bị phanh đĩa trên cả 2 bánh, đi kèm công nghệ ABS. Xe dùng phuộc trước ống lồng có ốp chống bụi và giảm xóc sau kép, tăng độ ổn định khi vận hành trên đường xấu.
Mẫu xe này sử dụng động cơ eSP 125 cc, xy-lanh đơn, cho công suất 9,3 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm. Theo thông tin công bố, xe tiêu hao khoảng 1,7 lít/100 km, tương ứng quãng đường hơn 330 km với bình xăng 5,7 lít.
Tại thị trường Trung Quốc, Honda Square X125 có giá niêm yết 12.680 nhân dân tệ, tương đương 49 triệu đồng. Khi về Việt Nam, mẫu xe này được chào bán ở mức 88 triệu đồng, chủ yếu do chi phí nhập khẩu, vận chuyển và số lượng hạn chế. Theo đại diện nhà phân phối, nếu cộng thêm các phụ kiện và trang bị đi kèm, giá mẫu xe tay ga này có thể vượt mốc 100 triệu đồng.
Ở tầm giá 90 triệu đồng, khách hàng có nhiều lựa chọn xe tay ga như Vespa Sprint S 125 (88,2-92,2 triệu đồng), Honda Giorno+ 125 (90-110 triệu đồng), Honda SH160i (92-102 triệu đồng) và Lambretta X125 (95,2 triệu đồng).
So với các lựa chọn này, Square X125 không cạnh tranh bằng sức mạnh vận hành mà tạo khác biệt ở thiết kế lạ mắt và khả năng cá nhân hóa.

Ai có nguy cơ bị khóa SIM sau 15/4?

Không chỉ SIM rác, nhiều thuê bao hợp lệ cũng có thể bị khóa sau 15/4 nếu chưa chuẩn hóa dữ liệu. Việc kiểm tra thông tin sớm sẽ giúp người dùng tránh rủi ro mất liên lạc.

Ô tô VinFast đời mới lộ diện tại Việt Nam

Những hình ảnh mới đây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy VinFast đang chạy thử mẫu ô tô mới. Chiếc xe được ngụy trang kín khi chạy thử trên đường, đi kèm nhiều thiết bị đo đạc phục vụ quá trình thử nghiệm.