Khám phá Honda Square X125 - xe tay ga thiết kế “độc lạ”, giá gần 90 triệu đồng

Xe bán tải tăng trưởng quý I/2026: "Vua" Ford Ranger bỏ xa đối thủ thế hệ mới
Phân khúc xe bán tải Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng gần 23% trong quý I/2026, với ông "vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục giữ vị thế áp đảo trước Toyota Hilux.
Ra mắt camera "bỏ túi" không cần thẻ nhớ, giá từ 11 triệu đồng
DJI Osmo Pocket 4 nâng cấp khả năng quay, pin và dung lượng lưu trữ, cho phép quay nhiều giờ mà không cần thẻ nhớ.
Asus ra mắt máy tính bảng RAM 128 GB giá ngang Honda SH
Một thiết bị mang dáng dấp máy tính bảng nhưng sở hữu cấu hình của laptop gaming cao cấp vừa được Asus giới thiệu, hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng mạnh trong một thiết kế gọn nhẹ.
Túi khí bị bung khi đi qua ổ gà, Honda triệu hồi hơn 440.000 xe
Honda vừa công bố chương trình triệu hồi hơn 440.000 xe Odyssey tại thị trường Mỹ do liên quan đến lỗi phần mềm của hệ thống túi khí.
Vụ Corolla Cross bung túi khí: Toyota Việt Nam nói đi nói lại một điều khiến dư luận chú ý
Trao đổi với VietTimes, Toyota Việt Nam nhiều lần khẳng định hệ thống an toàn trên xe Corolla Cross được thiết kế và phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
Xe tay ga nào tiết kiệm xăng nhất?
Thị trường xe tay ga phổ thông đang chứng kiến sự cạnh tranh rõ nét ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trang bị công nghệ.
Ai có nguy cơ bị khóa SIM sau 15/4?
Không chỉ SIM rác, nhiều thuê bao hợp lệ cũng có thể bị khóa sau 15/4 nếu chưa chuẩn hóa dữ liệu. Việc kiểm tra thông tin sớm sẽ giúp người dùng tránh rủi ro mất liên lạc.
Vụ Corolla Cross bung túi khí dù không va chạm: Chuyên gia phản bác lý giải của Toyota
Sự cố túi khí bất ngờ bung trên Toyota Corolla Cross khi xe đang vận hành bình thường đang làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh nguyên nhân và mức độ an toàn của hệ thống này.
VinFast VF 8 được chủ doanh nghiệp “chọn mặt gửi vàng” vì những lý do này
Nhiều chủ doanh nghiệp đánh giá VinFast VF 8 là khoản đầu tư đáng giá khi cân bằng trọn vẹn giữa đẳng cấp và tính thực dụng. Trong tháng 4/2026, mẫu D-SUV này càng gia tăng sức hút nhờ loạt ưu đãi chuyển đổi xanh từ VinFast.
Vì sao Toyota chiếm đến nửa danh sách xe bán ít nhất Việt Nam trong tháng 3?
Dù sức mua ô tô tại Việt Nam đang phục hồi mạnh trong tháng 3, đà tăng trưởng này không lan tỏa đồng đều, khi nhiều mẫu xe vẫn tiếp tục rơi vào nhóm bán ít, phản ánh rõ sự phân hóa ngày càng lớn của thị trường.
Yamaha ra mắt xe tay ga hybrid tại Việt Nam, thiếu phanh ABS
Yamaha Gear 125 ra mắt tại Việt Nam với động cơ hybrid, bổ sung lựa chọn xe tay ga đa dụng trong tầm giá hơn 30 triệu đồng.
Nhiều mẫu ô tô hạ giá, có xe giảm gần 1 tỷ đồng
Hàng loạt mẫu xe tại Việt Nam được các hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết ngay từ đầu năm 2026, thay vì chỉ dừng ở ưu đãi như trước.
Mitsubishi Grandis có giá bao nhiêu sau gần 20 năm sử dụng?
Trên thị trường ô tô cũ, Mitsubishi Grandis vẫn là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhờ giá dễ tiếp cận, cấu hình 7 chỗ rộng rãi và cảm giác lái được đánh giá tốt so với mặt bằng chung cùng thời.
Ô tô VinFast đời mới lộ diện tại Việt Nam
Những hình ảnh mới đây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy VinFast đang chạy thử mẫu ô tô mới. Chiếc xe được ngụy trang kín khi chạy thử trên đường, đi kèm nhiều thiết bị đo đạc phục vụ quá trình thử nghiệm.
Porsche 911 GT3 RS và những xế hộp tiền tỷ chiếm sóng thị trường ô tô mới tháng 3
Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3 ghi nhận loạt sản phẩm mới ra mắt chủ yếu có giá từ khoảng 3 tỷ đến hơn 21 tỷ đồng, hướng tới nhóm khách hàng giàu và cá tính rõ rệt.
Ô tô Corolla Cross bung túi khí khi chưa va chạm, Toyota Việt Nam lý giải thế nào?
Toyota Corolla Cross bị phản ánh bung túi khí khi đang lưu thông trên cao tốc dù không xảy ra va chạm, làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn. Toyota Việt Nam sau đó đã lên tiếng giải thích nguyên nhân sự việc.
Bộ đôi Ferrari mui trần hàng hiếm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì đặc biệt?
Bộ đôi Ferrari 458 Spider và F8 Spider của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng mui trần cùng số lượng hiếm tại Việt Nam.
Khám phá xe điện đổi pin VinFast Viper vừa về đại lý
Khi trang bị đủ 2 pin, VinFast Viper có thể di chuyển tối đa 156 km mỗi lần sạc, hướng đến nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.
So kè với Corolla Cross HEV, Omoda C5 SHS có công nghệ gì hấp dẫn?
Với mức giá thấp hơn đáng kể cùng nhiều công nghệ, Omoda C5 SHS trở thành đối thủ mới của Corolla Cross HEV – mẫu crossover hybrid vốn quen thuộc với người dùng Việt.
Lý do nhiều tài xế chọn ô tô điện thay vì xe xăng
Giá xăng biến động không chỉ làm thay đổi chi phí vận hành, mà còn khiến nhiều tài xế taxi công nghệ bắt đầu tính lại con đường mưu sinh của mình.