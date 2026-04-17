Ra mắt camera "bỏ túi" không cần thẻ nhớ, giá từ 11 triệu đồng

DJI Osmo Pocket 4 nâng cấp khả năng quay, pin và dung lượng lưu trữ, cho phép quay nhiều giờ mà không cần thẻ nhớ.

DJI vừa giới thiệu Osmo Pocket 4, phiên bản mới của dòng camera gimbal bỏ túi, tập trung nâng cấp rõ rệt về khả năng quay video, theo dõi chủ thể và trải nghiệm sử dụng so với thế hệ trước.

Quay slow motion mượt hơn, zoom linh hoạt hơn

So với Osmo Pocket 3, nâng cấp dễ nhận thấy nhất nằm ở khả năng quay video. Osmo Pocket 4 hỗ trợ quay 4K/240fps, giúp các cảnh slow motion mượt và dễ sử dụng hơn.

Ở đời Pocket 3, quay slow motion dừng ở mức 4K/120fps, đủ dùng nhưng chưa tạo nhiều khác biệt, đặc biệt với người dùng cần hiệu ứng chuyển động chậm sâu hơn.

Vẫn sử dụng cảm biến 1 inch, Osmo Pocket 4 được cải thiện khả năng quay rõ rệt so với đời trước. Ảnh: DJI.

Khả năng zoom cũng được cải thiện rõ rệt. Nếu như Pocket 3 chủ yếu dựa vào zoom kỹ thuật số, thì phiên bản mới cho phép zoom gần hơn mà vẫn giữ được độ nét, giúp người dùng linh hoạt hơn khi quay mà không cần di chuyển nhiều.

Theo DJI, Osmo Pocket 4 vẫn sử dụng cảm biến 1 inch tương tự Pocket 3 nhưng cải thiện khả năng xử lý, cho hình ảnh ổn định hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Điều này thể hiện rõ khi quay ban đêm hoặc trong các cảnh có độ tương phản cao.

Hệ thống chống rung 3 trục vẫn được giữ nguyên, nhưng tính năng theo dõi chủ thể đã được nâng cấp lên phiên bản mới. So với Active Track 6.0 trên Pocket 3, phiên bản mới bám chủ thể nhanh và chính xác hơn, đặc biệt khi quay một mình hoặc khi chủ thể di chuyển liên tục.

Tích hợp sẵn mic và hơn 100 GB bộ nhớ trong

Một nâng cấp đáng chú ý khác là Osmo Pocket 4 được tích hợp sẵn 107 GB bộ nhớ trong, cho phép thao tác tiện hơn khi cần quay nhanh. Trong khi đó, Pocket 3 không có bộ nhớ trong và phụ thuộc hoàn toàn vào thẻ nhớ.

Bộ nhớ trong hơn 100 GB giúp người dùng vẫn có thể quay và lưu trữ ngay cả khi không mang theo thẻ nhớ. Ảnh: CNET.

Thời lượng pin cũng được cải thiện rõ rệt. Osmo Pocket 4 dùng pin 1.545 mAh, cao hơn mức 1.300 mAh trên Pocket 3, đồng thời nâng thời gian hoạt động từ 166 phút lên 240 phút, theo công bố của DJI. Với người dùng quay vlog hoặc du lịch, đây là thay đổi dễ nhận ra trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về trải nghiệm quay, Osmo Pocket 4 đi kèm micro không dây DJI Mic 3 ở bản Creator và bổ sung thêm đèn hỗ trợ khi quay thiếu sáng. Kết hợp với bộ nhớ trong tích hợp, thiết bị cho cảm giác hoàn thiện hơn theo hướng quay là dùng ngay, không cần mang theo quá nhiều phụ kiện.

Tại Việt Nam, Osmo Pocket 4 có giá dự kiến 11,6 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 14,7 triệu đồng cho bản Creator. Trong cùng tầm giá, người dùng có thể cân nhắc một số mẫu camera nhỏ gọn khác như DJI Osmo Action 6 Pro (11,1-13,7 triệu đồng), Insta360 Ace Pro 2 (11,2-16,6 triệu đồng) hay GoPro Hero 13 Creator Edition (14,9 triệu đồng).

Với phiên bản Creator, người dùng được trang bị đầy đủ phụ kiện như micro không dây, đèn, tay cầm và chân máy. Ảnh: DJI.

Tuy nhiên, các sản phẩm này chủ yếu là action cam, trong khi Osmo Pocket 4 nổi bật với gimbal cơ học và trải nghiệm quay ổn định, phù hợp hơn cho vlog và nội dung sáng tạo.