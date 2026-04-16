Vụ Corolla Cross bung túi khí: Toyota Việt Nam nói đi nói lại một điều khiến dư luận chú ý

Trao đổi với VietTimes, Toyota Việt Nam nhiều lần khẳng định hệ thống an toàn trên xe Corolla Cross được thiết kế và phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Chiều 16/3, chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung 2 túi khí khi lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội dù không xảy ra va chạm. Theo phía chủ xe, thời điểm này, xế hộp này đang chạy khoảng 55-60 km/h thì một xe tải đi làn phía trong bị nổ lốp bên phải

Sau sự việc, Toyota Việt Nam nói rằng đây là phản ứng của hệ thống an toàn trước sóng xung kích từ vụ nổ lốp. Tuy nhiên, phía chủ xe nói đây là lỗi kỹ thuật nguy hại cho người dùng, yêu cầu bồi thường.

Thạc sĩ cơ khí động lực Ngô Đặng Thanh Ngân nhận định về nguyên lý, hệ thống được thiết kế để phản ứng với sự thay đổi áp suất hoặc gia tốc đột ngột vượt ngưỡng. Nhưng ở khoảng cách 3-4 m, sóng xung kích từ vụ nổ lốp xe tải khó tạo ra xung lực đủ lớn khiến hệ thống túi khí kích hoạt. Chuyên gia cho rằng cần trích xuất dữ liệu từ ECU và hệ thống cảm biến để xác định độ nhạy và logic xác thực của hệ thống.

Trước những ý kiến trên, đại diện Toyota Việt Nam đã trao đổi thêm với VietTimes về cơ chế hệ thống an toàn hoạt động của xe.

- Theo phản ánh của khách hàng, khoảng cách giữa xe Corolla Cross bị tung túi khí và lốp bị nổ của xe tải là khoảng 3,75 m. Toyota Việt Nam đánh giá như thế nào về khoảng cách này khi túi khí được kích hoạt dù 2 xe không va chạm?

- Hệ thống túi khí trên xe Toyota được thiết kế và phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trong trường hợp này, thông tin kích hoạt các túi khí dựa trên một tập hợp các yếu tố như: áp suất, gia tốc ngang, tốc độ, độ nghiêng của xe... được gửi đến bộ điều khiển túi khí trung tâm.

Nó không chỉ dựa trên một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của các quá trình xử lý dữ liệu nhận được từ hệ thống cảm biến kết hợp với thuật toán đã được lập trình sẵn nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây chấn thương hoặc các rủi ro khác cho khách hàng.

Chiếc Toyota Corolla Cross sau vụ nổ túi khí trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. Ảnh: NVCC.

- Rõ ràng là túi khí nổ khi xe đang vận hành bình thường, không va chạm. Toyota Việt Nam đánh giá như thế nào về mức độ an toàn của hệ thống đối với người trên xe?

- Chúng tôi khẳng định hệ thống túi khí sẽ không kích hoạt khi xe đang vận hành bình thường, hoặc toàn bộ hệ thống điện, cảm biến không bị can thiệp so với thiết kế ban đầu.

Trong một số tình huống đặc biệt như nổ lốp xe, chúng tôi đã lưu ý với khách hàng trong sách hướng dẫn sử dụng và tài liệu an toàn khi khách hàng mua xe, cũng như đã đăng tải trên website chính thức của Toyota Việt Nam.

- Chuyên gia về ô tô cho rằng với khoảng cách như trên, sóng xung kích từ việc nổ lốp khó có thể tạo ra gia tốc đủ lớn để kích hoạt túi khí theo ngưỡng thông thường. Vậy Toyota Việt Nam có thể cung cấp dữ liệu hoặc phân tích kỹ thuật cụ thể để làm rõ cơ sở kích hoạt?

- Toyota Việt Nam đã có giải trình các tài liệu kỹ thuật liên quan với cơ quan chức năng, trong đó đã thể hiện các chỉ số áp suất, gia tốc ngang thay đổi đột ngột bởi sóng xung kích và có nguy cơ mất an toàn cho khách hàng.

Do đó, việc kích hoạt các túi khí nhằm bảo vệ khách hàng là hoàn toàn đúng với chức năng.

Tình huống túi khí có thể bung do tác động của sóng xung kích được nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Corolla Cross. Nguồn tài liệu: Toyota.

- Chuyên gia cũng đề cập cơ chế xác thực chéo (cross-verification). Theo đó, hệ thống an toàn cần đồng thời ghi nhận tín hiệu từ cảm biến áp suất và cảm biến gia tốc. Nếu chỉ có biến động áp suất mà không có gia tốc tương ứng, việc túi khí kích hoạt có gây rủi ro cho người trên xe?

- Chúng tôi xin tái khẳng định lại: Hệ thống an toàn trên xe Toyota được thiết kế và phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Mọi tính toán về cơ chế xác thực chéo đã được hãng tính toán, thiết kế, thử nghiệm nội bộ và phải vượt qua sự kiểm định của cơ quan chức năng Nhật Bản trước khi lưu hành ra thị trường.

- Các hãng xe khác thường không coi sóng xung kích từ môi trường là điều kiện kích hoạt túi khí, mà cần có va chạm hoặc gia tốc đủ lớn. Toyota Việt Nam có thể làm rõ sự khác biệt trong thiết kế và triết lý an toàn của mình?

- Về nguyên tắc thiết kế, các nhà sản xuất ô tô có thể có cách tiếp cận khác nhau dựa trên quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá rủi ro của từng hãng. Với Toyota, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu trong mọi thiết kế và áp dụng nhất quán trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi cũng tuân thủ các quy chuẩn quốc tế hiện hành, và được chứng thực thông qua hàng triệu xe đang vận hành trên thế giới, cũng như các đánh giá độc lập từ các tổ chức an toàn giao thông trên toàn cầu

- Nếu Toyota có triết lý thiết kế an toàn khác với các hãng xe trên thị trường, thì cơ sở nào để Toyota cho rằng tiêu chuẩn này vẫn bảo đảm an toàn cho người trên xe?

- Chúng tôi xin tái khẳng định lại: Hệ thống an toàn trên xe Toyota được thiết kế và phát triển nhằm bảo vệ người dùng và theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Trong trường hợp này, mọi số liệu trên hộp đen của xe đều ghi nhận có sự thay đổi đột ngột về áp suất, gia tốc ngang... có thể gây mất an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, áp suất của vụ nổ lốp có thể gây các yếu tố rủi ro khác. Do đó, việc kích hoạt túi khí trong trường hợp này hoàn toàn phù hợp.

Toyota cho biết dữ liệu từ hộp đen ghi nhận biến động đột ngột về áp suất và gia tốc ngang, khiến hệ thống túi khí kích hoạt nhằm bảo đảm an toàn. Ảnh: Cắt từ video.

- Câu hỏi cuối cùng đó là chuyên gia cũng lưu ý việc túi khí bung khi không có va chạm có thể tạo ra rủi ro an toàn thứ cấp như: tiếng nổ lớn, gây giật mình hoặc ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện. Toyota Việt Nam đánh giá như thế nào về nguy cơ này trong thực tế vận hành?

