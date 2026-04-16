Túi khí bị bung khi đi qua ổ gà, Honda triệu hồi hơn 440.000 xe

Theo Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA), lỗi phát sinh từ phần mềm điều khiển hệ thống túi khí và các cảm biến liên quan. Trong một số điều kiện vận hành nhất định, như khi xe đi qua ổ gà hoặc gặp xung lực bất thường từ mặt đường, hệ thống có thể diễn giải sai dữ liệu từ cảm biến gia tốc và cảm biến chuyển động quay. Điều này có thể dẫn đến việc túi khí bên tự bung ngoài ý muốn.

Honda Odyssey đời 2018 được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ 2017. Ảnh: Daniel Acker/Bloomberg.

Ở chiều ngược lại, lỗi phần mềm cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến túi khí bung chậm trong tình huống cần thiết, làm giảm hiệu quả bảo vệ người ngồi trong xe. Đây là yếu tố được các cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý do liên quan trực tiếp đến an toàn của người ngồi trong xe.

Honda đã ghi nhận 25 trường hợp bị thương liên quan đến lỗi này tính đến đầu tháng 4, nhưng chưa có báo cáo về trường hợp tử vong. Hãng nhấn mạnh việc phát hiện lỗi là kết quả của quá trình điều tra chủ động, từ đó triển khai triệu hồi để cập nhật lại phần mềm điều khiển. Các xe bị ảnh hưởng thuộc đời 2018-2022.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, khi hệ thống an toàn trên ô tô ngày càng phụ thuộc vào phần mềm và cảm biến, rủi ro từ việc xử lý dữ liệu sai lệch cũng tăng lên. Túi khí hiện đại không chỉ dựa vào va chạm cơ học mà còn phụ thuộc vào nhiều tín hiệu từ các cảm biến, do đó yêu cầu về độ chính xác của thuật toán là rất cao.

Thực tế, các sự cố liên quan đến phần mềm túi khí không phải là hiếm. Năm 2023, General Motors từng triệu hồi gần 4,3 triệu xe trên toàn cầu do lỗi phần mềm có thể khiến túi khí trước không hoạt động. Năm 2024, Mazda cũng triệu hồi khoảng 171.000 xe Mazda3 và CX-30 do túi khí có nguy cơ không hoạt động vì nguồn điện không ổn định.

Đáng chú ý, tại Việt Nam gần đây cũng ghi nhận một vụ việc liên quan đến hệ thống túi khí. Cụ thể, một chiếc Toyota Corolla Cross đã bung 2 túi khí bên phải sau khi xe tải chạy song song bị nổ lốp.

Túi khí rèm và túi khí ghế trước bên phải của chiếc Corolla Cross bung sau khi xe tải đi song song bị nổ lốp. Ảnh: Cắt từ video.

Phản hồi về sự việc, Toyota Việt Nam cho rằng việc túi khí kích hoạt trong trường hợp này là đúng theo chức năng của hệ thống an toàn, không phải lỗi kỹ thuật của xe. Theo đó, vụ nổ lốp của xe tải đi bên cạnh đã tạo ra sóng xung kích làm thay đổi đột ngột áp suất và gia tốc ngang, khiến hệ thống ghi nhận nguy cơ mất an toàn và kích hoạt túi khí để bảo vệ người ngồi trong xe.

Tuy nhiên, phía đại diện chủ xe bác bỏ cách lý giải này, cho rằng xe không va chạm, không biến dạng thân vỏ nhưng túi khí vẫn bung là dấu hiệu bất thường. Cùng quan điểm, một giảng viên ngành cơ khí động lực cho rằng nếu không có va chạm trực tiếp cũng như không ghi nhận gia tốc đủ lớn mà túi khí vẫn bung, thì hệ thống kích hoạt cần được kiểm tra lại về mặt kỹ thuật.