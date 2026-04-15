Xe tay ga nào tiết kiệm xăng nhất?

Ở phân khúc xe ga phổ thông, mức tiêu hao nhiên liệu đang trở thành thước đo quan trọng bên cạnh giá bán và trang bị. Những mẫu xe có khả năng đi xa hơn sau mỗi lần đổ đầy, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị, đang chiếm nhiều sự chú ý hơn trên thị trường.

Honda Vision - 1,82 lít/100 km

Honda Vision là một trong số ít mẫu xe của Honda góp mặt trong nhóm xe tay ga tiết kiệm xăng trên thị trường. Theo công bố từ hãng, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,82 lít/100 km. Với bình xăng 4,8 lít, quãng đường lý thuyết mà Vision có thể vận hành sau mỗi lần đổ đầy vào khoảng 264 km.

Honda Vision có kiểu dáng trung tính, nhờ đó mà được nhiều nhóm khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Honda.

Honda Vision sử dụng động cơ 110 cc, sản sinh công suất 8,8 mã lực và mô men xoắn 9,3 Nm. Dù có dung tích động cơ thấp hơn hai mẫu xe Yamaha trong bài viết này, Vision vẫn đạt công suất nhỉnh hơn, cho thấy cách tinh chỉnh thiên về hiệu quả vận hành. Đây cũng là cấu hình phù hợp với một mẫu xe ga phổ thông, ưu tiên sự ổn định, dễ điều khiển và tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày.

Honda Vision hiện có giá bán lẻ đề xuất từ 31,3 đến 36,6 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tầm giá này, trang bị của Vision phần nào lép vế hơn đối thủ Yamaha Gear khi vẫn dùng đồng hồ analog, đèn trước halogen và chưa hỗ trợ kết nối điện thoại.

Bù lại, mẫu xe này vẫn có ưu thế ở độ phổ biến, thiết kế dễ tiếp cận và giá trị thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường.

Yamaha Grande - 1,73 lít/100 km

Yamaha Grande tiếp tục nằm trong nhóm xe tay ga tiết kiệm xăng nổi bật ở phân khúc phổ thông. Theo công bố từ hãng, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,73 lít/100 km, thấp hơn Honda Vision và chỉ nhỉnh hơn Yamaha Gear 125 đôi chút. Với bình xăng 4 lít, Grande có thể đạt quãng đường lý thuyết khoảng 231 km sau mỗi lần đổ đầy.

Grande là mẫu xe tay ga hybrid đầu tiên tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế thanh lịch và khả năng tiết kiệm xăng. Ảnh: Yamaha.

Grande cũng là mẫu xe tay ga hybrid đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, mở đầu cho hướng tiếp cận mới ở nhóm xe ga thiên về tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ Bluecore Hybrid 124 cc, cho công suất tối đa 8,2 mã lực và mô men xoắn cực đại 9,77 Nm. Trọng lượng khoảng 100 kg giúp mẫu xe này giữ được sự cân bằng giữa cảm giác lái nhẹ nhàng và độ đầm vừa phải khi di chuyển trong đô thị.

Điểm mạnh của Grande nằm ở hệ tiện ích đi phố khá đầy đặn như cốp 27 lít, nắp bình xăng phía trước, khóa thông minh, cổng sạc và hệ thống ngắt động cơ tạm thời. Yamaha Grande đang được bán với giá từ 46,2 đến 52 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn có mặt bằng tiện nghi nhỉnh hơn phân khúc phổ thông.

Yamaha Gear 125 - 1,7 lít/100 km

Vừa được ra mắt tại Việt Nam, Yamaha Gear 125 Hybrid là mẫu xe tay ga phổ thông hiếm hoi trên thị trường sử dụng động cơ hybrid. Mẫu xe này được Yamaha công bố mức tiêu thụ nhiên liệu 1,7 lít/100 km, thấp nhất trong ba mẫu xe góp mặt trong bài. Với bình xăng 5,1 lít, quãng đường lý thuyết mà Gear 125 có thể đi được sau một lần đổ đầy vào khoảng 300 km.

Yamaha Gear 125 vừa ra mắt tại Việt Nam, gây chú ý với công nghệ hybrid và mức tiêu hao nhiên liệu thấp trong phân khúc xe ga phổ thông. Ảnh: Yamaha.

Yamaha Gear 125 Hybrid sử dụng động cơ 125 cc, cho công suất tối đa 8,4 mã lực và mô men xoắn cực đại 10,6 Nm. Đi kèm động cơ là mô tơ trợ lực điện, hỗ trợ tăng tốc ban đầu cũng như khi cần thêm sức kéo. Đây là một trong những điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe này, nhất là trong bối cảnh công nghệ hybrid vẫn còn khá hiếm ở nhóm xe ga phổ thông.

Trọng lượng 96 kg giúp Yamaha Gear 125 phát huy ưu thế gọn nhẹ khi đi phố, nhất là ở những tình huống cần xoay trở nhanh. Mẫu xe này có phanh đĩa trước, lốp không săm và kết nối Y Connect trên một số phiên bản, nhưng vẫn thiếu phanh ABS. Với giá đề xuất từ 30,4 đến 34,4 triệu đồng, đây là chi tiết khá đáng tiếc, nhất là khi mặt bằng trang bị của xe đã tiệm cận FreeGo S.