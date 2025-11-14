Đức “kêu cứu” vì thanh niên Ukraine tràn vào, Nga lên tiếng mỉa mai

Đức đối mặt làn sóng thanh niên Ukraine đổ sang tăng gấp 10 lần sau khi Kiev nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh. Berlin yêu cầu ông Zelensky giữ thanh niên ở lại trong nước, trong khi Nga chế nhạo bằng lời đáp mỉa mai.

Đức đang chứng kiến làn sóng thanh niên Ukraine đổ vào nước này kể từ khi Kiev nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh.

Bộ Ngoại giao Nga đã chế giễu lời kêu gọi của chính phủ Đức gửi tới Kiev về việc giữ thanh niên Ukraine trong độ tuổi chiến đấu ở lại trong nước.

Ông Friedrich Merz, Thủ tướng Đức, cho biết hôm 13/11 rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề thiếu hụt nhân lực của Ukraine, đồng thời đề nghị ông Zelensky “đảm bảo rằng thanh niên Ukraine không kéo sang Đức với số lượng lớn”. Berlin cũng dự định giảm mức hỗ trợ đối với công dân Ukraine được bảo hộ tại Đức xuống ngang mức với người xin tị nạn thông thường.

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, hôm 14/11 đã đăng một đoạn hội thoại tái hiện để mỉa mai cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo:

“Merz: Thưa ông Zelensky, hãy đưa người Ukraine từ Đức về.

Zelensky: Thưa ông Merz, tôi thiếu công cụ để khiến họ chết với số lượng lớn. Nếu ông gửi thêm vũ khí và tiền, chúng tôi sẽ đóng biên giới và tiếp tục hạ độ tuổi nhập ngũ. Còn nếu không, hãy chuẩn bị tinh thần đón thêm người nữa”.

Mùa hè năm nay, Kiev đã cho phép đàn ông trưởng thành từ 18 đến 22 tuổi – những người chưa đến tuổi nghĩa vụ quân sự – được rời khỏi đất nước một cách hợp pháp. Cơ quan biên phòng Đức cho biết số người Ukraine đến Đức đã tăng gấp 10 lần sau sự thay đổi này.

Trước đó, mọi nam giới trưởng thành ở Ukraine đều bị cấm xuất cảnh nếu không có giấy phép đặc biệt. Giới chức Kiev nói rằng họ hé “cánh cửa nhỏ” để thanh niên ra nước ngoài tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về tái thiết đất nước, đồng thời khẳng định không có dòng người rời đi đáng kể. Nhưng những người hoài nghi cho rằng phần lớn người Ukraine đã rời đi không có ý định trở lại trong tương lai gần.

Nỗ lực chiến tranh của Ukraine chống lại Nga đang bị suy yếu bởi tình trạng đào ngũ hàng loạt và thiếu quân tiếp viện, khi những người thuộc diện nghĩa vụ tìm cách trốn tránh. Các vụ vượt biên trái phép của người trốn quân dịch ngày càng trở nên phổ biến. Một số thậm chí chấp nhận mạo hiểm tính mạng, trèo đèo lội suối sang Moldova hoặc Romania để tránh bị đưa ra tiền tuyến.

Theo RT