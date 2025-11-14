Lô vũ khí nhiệt áp TOS-1A mới và ý nghĩa đối với nhịp tiến công của Nga ở Ukraine

Nga nhận lô pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepek mới, nâng cấp dẫn đường và chống UAV, tiếp tục đóng vai trò then chốt trong các đợt tiến công tại chiến trường Ukraine.

Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga (RBC) đã tiếp nhận một lô hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepek mới từ Uralvagonzavod, nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới, trong bối cảnh các phương tiện này tiếp tục đóng vai trò trung tâm hỗ trợ các đợt tiến công của Nga tại chiến trường Ukraine.

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec cho biết các hệ thống trong lô mới này đã trải qua thử nghiệm hành trình và thử nghiệm nghiệm thu để xác nhận khả năng đáp ứng các yêu cầu chiến thuật – kỹ thuật.

Năng lực đặc biệt của loại đạn mà hệ thống sử dụng khiến chúng được triển khai dưới quyền RBC thay vì các lực lượng thông thường. Hiện chưa rõ các lô mới nhất được chế tạo dựa trên khung thân xe tăng T-72 thời Liên Xô, như các lô trước, hay trong bối cảnh thiếu hụt T-72, Nga đã chế tạo mới hoàn toàn khung gầm dành riêng cho hệ thống.

Cảnh phóng tên lửa nhiệt áp của Nga về phía Ukraine. Ảnh: MW.

Hiệu suất tác chiến của TOS-1A thu hút sự chú ý đáng kể do thành tích tại chiến trường Ukraine. Đạn nhiệt áp cỡ 220 mm của hệ thống hoạt động bằng cách phát tán một đám mây khí hóa chất vào không khí, sau đó được kích nổ bởi một chất nổ chân không, tạo ra sóng xung kích áp suất cao hút sạch không khí trong các không gian kín với lực cực mạnh. Kết quả là gây vỡ phổi mọi người trong khu vực trúng đạn.

Hệ thống này lần đầu được sử dụng trong các chiến dịch chống nổi dậy nhằm vào nhiều nhóm do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Syria và Iraq như Mặt trận Al Nusra và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Kể từ đó, nó được sử dụng với quy mô lớn hơn nhiều tại Ukraine.

Tháng 7, các đoạn video từ một địa điểm không xác định trên tuyến đầu giữa lực lượng Nga và Ukraine cho thấy TOS-1A được dùng dày đặc để tiêu diệt các lực lượng Ukraine đang ẩn nấp trong một khu định cư công nghiệp nhỏ, được cho là ở vùng Donbass đang tranh chấp.

Đòn tấn công nhiệt áp vào lực lượng Ukraine và cảnh phóng tên lửa TOS-1A. Ảnh: MW.

Năng lực của TOS-1A đã được cải thiện đáng kể theo thời gian. Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Signal, ông Vladimir Pimenov, tiết lộ rằng một hệ thống dẫn đường mới đã “nâng độ chính xác vận hành lên mức vài mét”.

Ông nói thêm: “Lực lượng BCBR (Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học) hỏi liệu chúng tôi có giải pháp nghiên cứu giúp tăng tính linh hoạt của Solntsepyok khi triển khai ở trận địa hay không. Chúng tôi đã đề xuất hệ thống định vị của mình, giúp giảm thời gian tác chiến tại vị trí bắn mà không cần kíp xe và chỉ huy rời khỏi xe chiến đấu”.

Những lô mới nhất của hệ thống cũng được tăng cường trang bị bảo vệ chống máy bay không người lái. Hiệu suất vượt trội của TOS-1A khiến Rostec thông báo vào tháng 4/2024 rằng họ đang phát triển một phiên bản kế nhiệm mạnh hơn, mang định danh TOS-3, dù đến nay vẫn có rất ít thông tin về chương trình này.

Theo MW