Chiến đấu cơ Su-30 Nga rơi gần biên giới nước thành viên NATO, 2 phi công thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu Su-30 đã gặp nạn trong một chuyến huấn luyện ở khu vực hẻo lánh phía tây bắc nước Nga vào tối 13/11, khiến cả hai phi công thiệt mạng.
Vụ việc xảy ra tại tỉnh Karelia, giáp biên giới Phần Lan. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay đang bay không mang theo vũ khí hay tải trọng.
Thống đốc Karelia, ông Artur Parfenchikov, cho biết các phi công thuộc Sư đoàn Tiêm kích Vệ binh 159, đóng tại Besovets.
“Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của những người đã mất”, ông Parfenchikov viết trên Telegram.
Tháng trước, một chiếc tiêm kích MiG-31 đã gặp nạn trong quá trình hạ cánh ở tỉnh Lipetsk, phía đông nam Moscow. Cả hai phi công đều tháo ghế phóng an toàn.
Theo RT