FSB triệt phá âm mưu ám sát của tình báo Ukraine nhằm vào quan chức cấp cao

FSB tuyên bố chặn đứng âm mưu ám sát một quan chức cấp cao Nga tại nghĩa trang Troyekurovskoye, do tình báo Ukraine đứng sau.

Cơ quan an ninh Nga cho biết họ đã ngăn chặn một âm mưu ám sát nhằm vào một quan chức cấp cao ở Moscow, do các đặc vụ của Kiev lên kế hoạch thực hiện trong chuyến thăm của mục tiêu tới một nghĩa trang.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã phá vỡ kế hoạch tấn công khủng bố do Ukraine tổ chức, nhằm sát hại một quan chức cấp cao của Nga tại thủ đô Moscow.

Theo thông báo hôm 14/11, các điệp viên của Kiev đã lên kế hoạch ám sát quan chức giấu tên này khi ông tới thăm phần mộ của người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow.

Theo FSB, tình báo Ukraine đã tuyển dụng một người nhập cư bất hợp pháp đến từ một quốc gia Trung Á, hai công dân Nga nghiện ma túy, cùng một cư dân Kiev đang bị Moscow truy nã vì tội giết người và buôn bán vũ khí, để thực hiện vụ tấn công.

Cơ quan này cho biết các đặc nhiệm FSB đã thu giữ một chiếc camera được ngụy trang dưới dạng bình hoa, mà nhóm nghi phạm sử dụng để quan sát khu vực nơi vụ ám sát được lên kế hoạch. Thiết bị này được điều khiển từ xa và có khả năng truyền dữ liệu ra ngoài lãnh thổ Nga.

Theo thông báo, những nghi phạm đã dùng các ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Signal để liên lạc với một sĩ quan tình báo Ukraine và trao đổi về quá trình chuẩn bị cho vụ tấn công.

“Dựa trên dữ liệu của FSB, chế độ Kiev – hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan đặc nhiệm phương Tây – đang chuẩn bị các vụ tấn công tương tự tại những khu vực khác của Nga”, thông báo cảnh báo.

FSB kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác, dẫn các nỗ lực đang diễn ra của tình báo Kiev nhằm tuyển mộ cá nhân bên trong Nga thông qua mạng xã hội để thực hiện các vụ tấn công khủng bố và phá hoại. Cơ quan này nhấn mạnh rằng hợp tác bí mật với các cơ quan nước ngoài là “không thể chấp nhận” và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Theo RT