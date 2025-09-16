Dubai đề xuất đưa triển lãm công nghệ thường niên lớn bậc nhất thế giới tới Việt Nam

Ông Grant Tuchten đã trình bày với Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong muốn tổ chức Triển lãm GITEX Việt Nam 2026.

Chiều 16/9, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC).

Về phía DWTC, Phó chủ tịch phụ trách công nghệ và ngành công nghiệp mới Grant Tuchten, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại Abhishek Ganapathy và Giám đốc thương mại phụ trách thị trường Việt Nam Andrew Lawson dự buổi tiếp.

DWTC là trung tâm hội nghị, triển lãm và thương mại hàng đầu của Dubai, được thành lập vào năm 1979 với công trình đầu tiên là tòa tháp Sheikh Rashid Tower. Đến nay, DWTC đã phát triển thành một quần thể hiện đại, bao gồm khu triển lãm, hội nghị, văn phòng, khách sạn và các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn.

Lãnh đạo Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC) trình bày với Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về mong muốn và kế hoạch tổ chức triển lãm GITEX Global. Ảnh: VGP.

Tại buổi tiếp, ông Grant Tuchten đã trình bày với Phó thủ tướng mong muốn tổ chức Triển lãm GITEX Việt Nam 2026 và mục tiêu, quy mô, lĩnh vực trọng tâm, thời gian, địa điểm cũng như mô hình phối hợp triển khai.

"Chúng tôi mong được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đối với sự kiện quốc tế lớn và lần đầu tiên đưa về Việt Nam", ông Grant Tuchten chia sẻ và đề xuất một số hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ về không gian tổ chức sự kiện trong 2 năm đầu để đảm bảo kinh phí đầu tư, tổ chức sự kiện.

Bên cạnh đó, DWTC cũng cần sự tham gia, phối hợp, đồng hành của các cơ quan, bộ, ngành, chính quyền địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công và tác động lan tỏa của triển lãm.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao DWTC trong việc tổ chức GITEX Global - một trong những triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ lớn hàng năm.

Theo Phó Thủ tướng, uy tín quốc tế và năng lực tổ chức chuyên nghiệp của DWTC là nền tảng quan trọng để Việt Nam tin tưởng, hợp tác và đồng hành trong việc đưa GITEX đến Việt Nam năm 2026.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm và ủng hộ lớn đối với kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026, coi đây là một sự kiện quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Phó thủ tướng nhận định việc tổ chức GITEX tại Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức toàn cầu, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về môi trường đầu tư, kinh doanh trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Phó thủ tướng tin tưởng rằng GITEX Việt Nam 2026 sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định vị thế đất nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và toàn cầu.

Đây cũng sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong nước kết nối, hợp tác sâu rộng với cộng đồng công nghệ quốc tế, từ đó tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài.

Phó thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thường xuyên để triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026. Hai bên cần duy trì trao đổi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, qua đó bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Bên cạnh đó, GITEX chủ động phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hoàn thiện đề án, báo cáo lãnh đạo Chính phủ về chương trình. Nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, GITEX cùng NIC sớm báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo các cơ quan quản lý liên quan để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

"Lãnh đạo Chính phủ hết sức quan tâm và sẽ hỗ trợ tối đa để Triển lãm GITEX Việt Nam 2026 được tổ chức thành công, mang lại giá trị kết nối lớn cho Việt Nam", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.