Tin tức Hoạt động Hội viên

Bộ Khoa học và Công nghệ điều động, bổ nhiệm 2 cục trưởng và lãnh đạo 4 đơn vị

Anh Lê
Anh Lê
Ông Trần Duy Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Hồng Thắng làm Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cùng các Thứ trưởng chúc mừng lãnh đạo vừa được điều động, bổ nhiệm.
Chiều 12/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị Tổ chức cán bộ. Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam.

Trong đó, Bộ trưởng điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Thụ, Giám đốc Bưu điện CP16, Cục Bưu điện Trung ương giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

546418409_763913493288112_3470796962108687542_n (1).jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN kiêm Thư ký Bộ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin giữ chức Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ.

Hội nghị Tổ chức cán bộ, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ là bước kiện toàn quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

