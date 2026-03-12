Yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.

Ngày 12/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Theo Chủ tịch Quốc hội, còn 3 ngày nữa, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, thống kê sơ bộ cả nước có gần 79 triệu cử tri, tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

"Từ nay đến Ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết qua báo cáo cho thấy số đơn thư liên quan đến bầu cử không lớn, phần lớn là đơn trùng lặp hoặc không đủ điều kiện xử lý, chưa phát sinh vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi sát, khẩn trương tiếp nhận, phân loại, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện theo đúng quy định.

Đối với các đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện, phân loại, lưu hồ sơ theo quy định nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình, không để bị lợi dụng gây nhiễu thông tin trong và sau Ngày bầu cử.

"Tinh thần chung là phải xử lý đúng pháp luật, kịp thời, dứt điểm, không để đơn thư ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử và việc xác nhận tư cách người trúng cử", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia từ 15/3 đến 22/3 không bố trí đi công tác, giám sát mà tập trung theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.

"Cuộc bầu cử là một hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Do đó, tôi đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải coi cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nêu rõ 3 yêu cầu trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tuyệt đối bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ.

Hai là, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, không để lan rộng, không để ảnh hưởng đến Ngày bầu cử.

Ba là, toàn bộ hệ thống tổ chức bầu cử từ Trung ương đến cơ sở phải duy trì chế độ trực, theo dõi và báo cáo liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.

"Tập trung cao độ cho những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử, phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.