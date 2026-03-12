Kỳ tích cứu sống nữ sinh 17 tuổi bị hội chứng hiếm gặp

Phổi xuất huyết, thận ngừng hoạt động, huyết áp tụt sâu – nữ sinh 17 tuổi gần như không còn cơ hội sống. Một chẩn đoán hiếm gặp cùng quyết định điều trị táo bạo của bác sĩ Bạch Mai đã lật ngược tình thế.

Khi nhập viện tại Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu – Bệnh viện Bạch Mai, nữ sinh T.N.H (17 tuổi) đã ở trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong vòng một ngày, từ một người khỏe mạnh, em rơi vào “cơn bão” bệnh lý dữ dội: thiếu máu nặng, albumin máu giảm sâu, tiểu cầu tụt xuống ngưỡng nguy hiểm.

Tình trạng suy đa tạng diễn tiến nhanh chóng. Phổi bệnh nhân xuất huyết phế nang lan tỏa, máu tràn vào đường hô hấp khiến SpO₂ tụt xuống dưới 80% dù đã thở oxy liều cao. Tim suy cấp, huyết áp tụt dưới 70/40 mmHg, xuất hiện cơn nhịp nhanh kịch phát tới 180 chu kỳ mỗi phút. Hai quả thận gần như “đình công”, bệnh nhân vô niệu hoàn toàn.

Cùng lúc, bệnh nhân còn bị nhồi máu lách, viêm phổi nặng do vi khuẩn Klebsiella đa kháng thuốc, mắc lupus ban đỏ hệ thống. Hàng loạt biến chứng dồn dập khiến tiên lượng sống của bệnh nhân trở nên hết sức mong manh.

Cô gái 17 tuổi giữa ranh giới sinh tử mong manh

Theo TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, trong bối cảnh lupus kèm suy thận nặng, chẩn đoán thường gặp nhất là viêm thận lupus. Phác đồ điều trị sẽ là sử dụng thuốc ức chế miễn dịch mạnh.

Tuy nhiên, với bệnh nhân này, cách tiếp cận đó có thể khiến tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc trở nên trầm trọng hơn, làm tăng nguy cơ tử vong.

Sau khi phân tích kỹ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ đã đặt ra một chẩn đoán hiếm gặp: hội chứng kháng phospholipid thảm họa (Catastrophic Antiphospholipid Syndrome – CAPS) thứ phát sau lupus.

Đây là biến thể cực hiếm của hội chứng kháng phospholipid khi cơ thể hình thành vô số cục huyết khối siêu nhỏ làm tắc nghẽn hệ mạch, khiến nhiều cơ quan rơi vào tình trạng thiếu oxy và nhanh chóng suy kiệt. Trên thế giới mới ghi nhận hơn 600 trường hợp, với tỷ lệ tử vong rất cao.

Từ chẩn đoán này, ê-kíp điều trị đã đưa ra quyết định quan trọng: thay huyết tương khẩn cấp nhằm loại bỏ các kháng thể gây bệnh ra khỏi tuần hoàn.

Song song với đó, bệnh nhân được lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận, điều trị kháng sinh kiểm soát vi khuẩn đa kháng thuốc và sử dụng thuốc ức chế miễn dịch ở mức độ phù hợp.

Kết quả sinh thiết thận sau đó cho thấy bệnh nhân chỉ bị viêm thận lupus mức độ nhẹ. Điều này càng khẳng định quyết định không sử dụng ngay phác đồ ức chế miễn dịch mạnh là hoàn toàn đúng đắn.

Nhờ hướng điều trị chính xác, cơn bão suy đa tạng dần được kiểm soát. Chức năng thận phục hồi, tình trạng hô hấp ổn định, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt.

Sau 3 tháng điều trị tích cực, cô gái trẻ đã có thể rời bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong suốt hành trình điều trị, người mẹ kế của bệnh nhân luôn túc trực bên con không rời nửa bước. Những lời khẩn cầu “còn nước còn tát, mong các bác sĩ cứu con em” trở thành nguồn động viên lớn cho cả bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ.

Từ ranh giới mong manh của sự sống, cô gái 17 tuổi nay đã có thể trở về với cuộc sống bình thường.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: Kỳ tích này không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn tiệm cận thế giới của đội ngũ y bác sĩ Bạch Mai, mà còn khẳng định giá trị cốt lõi của chúng tôi “lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự tận tâm làm nền tảng”.