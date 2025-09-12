Tin nóng công nghệ 12/9: "Kính lúp phân tử" giúp phát hiện sớm bệnh

VietTimes - Các nhà khoa học phát triển "kính lúp phân tử" để phát hiện sớm bệnh, Alibaba huy động 3,2 tỷ USD để mở rộng điện toán đám mây và AI,.. là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Các nhà khoa học phát triển "kính lúp phân tử" để phát hiện sớm bệnh

“Kính hiển vi độ sâu trường ảnh mở rộng học sâu” hay DeepDOF của Đại học Rice. Ảnh: Interting Engineering.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Rice (Mỹ) đã tạo ra một "chiếc kính lúp phân tử" có khả năng phóng to các phân đoạn protein nhỏ bên trong tế bào sống. Công cụ này sử dụng một đầu dò huỳnh quang, gọi là AnapTh, để theo dõi những thay đổi tinh vi trong môi trường protein, điều mà các kỹ thuật truyền thống thường bỏ sót.

Phát hiện này cho thấy sự kết tụ protein, nguyên nhân gây ra các bệnh như Alzheimer, Parkinson và ung thư, không diễn ra đồng đều. Thay vào đó, nó bắt đầu tại các "điểm nóng" riêng biệt trước khi lan rộng.

Theo giáo sư Han Xiao, công nghệ này giúp các nhà khoa học có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh và sàng lọc các loại thuốc tiềm năng hiệu quả hơn. Khám phá này mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho việc điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh và các bệnh liên quan đến sai sót protein.

2. Alibaba huy động 3,2 tỷ USD để mở rộng điện toán đám mây và AI

Alibaba cho biết họ sẽ sử dụng trái phiếu chuyển đổi để chi trả cho việc mở rộng trung tâm dữ liệu. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Alibaba vừa thông báo kế hoạch huy động 3,2 tỷ USD thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không trả lãi. Số tiền này sẽ được dùng để mở rộng các hoạt động quốc tế và củng cố mảng điện toán đám mây, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoảng 80% số tiền thu được sẽ được đầu tư vào việc mở rộng trung tâm dữ liệu và nâng cấp công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo Alibaba, AI là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đám mây, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ của công ty.

Với thương vụ này, Alibaba tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Trung Quốc vào AI, sau khi cam kết đầu tư 53,37 tỷ USD trong ba năm tới. Mặc dù cổ phiếu công ty có giảm nhẹ sau thông tin này, nhưng đã tăng trưởng ấn tượng 71% từ đầu năm.

3. FTC yêu cầu các "ông lớn" AI giải trình về an toàn và lợi nhuận

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) vừa yêu cầu các công ty công nghệ hàng đầu như Alphabet, Meta, OpenAI, Character.AI, Snap và xAI cung cấp thông tin chi tiết về cách họ đo lường, thử nghiệm và giám sát các tác động tiêu cực tiềm ẩn của chatbot hỗ trợ AI.

FTC đặc biệt quan tâm đến việc các công ty này kiếm tiền từ tương tác người dùng, xử lý thông tin đầu vào và tạo ra đầu ra cho chatbot. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty AI tạo sinh đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau các vụ việc liên quan đến chính sách an toàn và cáo buộc về vai trò của chatbot trong các vụ tự tử.

Các công ty như Character.AI và Snap đã bày tỏ mong muốn hợp tác, nhấn mạnh cam kết về các tính năng an toàn và sự phát triển có trách nhiệm của AI. Tuy nhiên, Meta từ chối bình luận, trong khi OpenAI và các công ty khác chưa phản hồi.

4. Boeing sử dụng công nghệ in 3D giúp sản xuất vệ tinh nhanh hơn

Phương pháp mới giúp tăng tốc độ sản xuất lên đến 50%. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing vừa công bố một cách tiếp cận đột phá trong sản xuất tấm pin mặt trời cho vệ tinh, sử dụng công nghệ in 3D. Phương pháp mới này có thể rút ngắn thời gian sản xuất một cánh pin mặt trời tới 6 tháng, giúp tăng tốc độ sản xuất lên đến 50%.

Thay vì lắp ráp nhiều bộ phận nhỏ, công nghệ in 3D cho phép Boeing tạo ra một cấu trúc liền mạch, tích hợp các đường dây và điểm gắn kết trực tiếp vào tấm pin. Điều này không chỉ giúp giảm số lượng linh kiện mà còn loại bỏ các công đoạn lắp ráp thủ công tốn thời gian.

Các tấm pin mặt trời in 3D đầu tiên sẽ được trang bị trên các vệ tinh nhỏ của Millennium Space Systems, một công ty con của Boeing. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng triển khai các chòm sao vệ tinh nhanh hơn, nâng cao khả năng phục hồi trong không gian.

5. FDA xem xét các thiết bị sức khỏe tâm thần kỹ thuật số hỗ trợ AI

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) tại White Oak, Maryland, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng cố vấn vào ngày 6 tháng 11 để đánh giá các thiết bị sức khỏe tâm thần kỹ thuật số sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc họp sẽ tập trung vào việc làm thế nào những công cụ này có thể giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Mỹ, đồng thời tìm hiểu các rủi ro tiềm ẩn mà chúng mang lại.

Các công cụ như chatbot và chuyên gia trị liệu ảo đang phát triển nhanh chóng, hứa hẹn khả năng tiếp cận và can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý vẫn đang tìm cách đảm bảo chúng vừa hiệu quả vừa an toàn. Cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Sức khỏe Kỹ thuật số (DHAC) nhằm mục đích thiết lập các hướng dẫn quản lý tiềm năng, xác định các lĩnh vực cần quan tâm để bảo vệ người dùng.

Theo Reuters, Interesting Engineering, Nikkei Asia