Sức khoẻ 2 bệnh nhi ngộ độc Botulinum hiện ra sao?

Tối 11/3, thuốc giải độc tố Botulinum đã được WHO vận chuyển từ Thuỵ Sĩ về Việt Nam. Sau đó, 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng đã được tiêm thuốc.

"Sáng 12/3, tình trạng của 2 trẻ có cải thiện hơn về tri giác, gọi biết và thực hiện một số y lệnh. Trong thời gian sắp tới, bệnh viện tiếp tục điều trị, chăm sóc tích cực 2 cháu", BSCKII Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho hay.

Trước đó, 2 bệnh nhi (Bình 11 tuổi, Nhật 7) tuổi được tiếp nhận và điều trị trong tình trạng suy hô hấp, yếu tứ chi. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, hỗ trợ ổn định chức năng sống. Các bệnh nhân tiếp tục được thăm khám toàn diện và điều trị tích cực chuyên sâu, kết hợp điều trị thuốc giải độc tố B.A.T.

Sau khi điều trị, tiêm thuốc, các bệnh nhân đã ổn định tuần hoàn, tri giác có thể tiếp xúc được, các chi có thể cử động, tiêu hóa, còn duy trì thở máy hỗ trợ và tiếp tục các biện pháp điều trị hỗ trợ giúp ổn định tình trạng bệnh sớm cải thiện.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thuỷ và lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thăm bệnh nhân sau khi được tiêm thuốc.

Trước tình trạng ngộ độc Botulinum, Giám đốc Sở Y tế TP đã làm việc với các địa phương có bệnh nhân, thực hiện giám sát quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, đồng thời phối hợp cùng Viện Pasteur Nha Trang về vấn đề ngộ độc thực phẩm ủ chua.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu y tế địa phương, CDC thành phố thực hiện công tác truyền thông, cảnh báo người dân về an toàn thực phẩm.

Năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng từng có một số trường hợp ngộ độc tương tự xảy ra ở Phước Sơn. Năm 2026 có thêm 3 bệnh nhân nhi. Để cứu sống các bệnh nhân, Sở Y tế đã đề nghị WHO hỗ trợ cơ số thuốc giải độc Botulinum.

Do thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ) nên WHO phải nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ về để trao cho Đà Nẵng.