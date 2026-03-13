Tự ý bán lô đất góp tiền mua chung, người đàn ông bị bắt

Lợi dụng tin tưởng của ông N., Hải tự ý bán lô đất góp vốn mua chung lấy hơn 1,4 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định gia đình ông L.C.N (trú TP Hồ Chí Minh) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng xóm tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng, do đó hai bên quen biết và có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Năm 2023, ông N. về quê thăm gia đình, hai bên đã bàn bạc góp vốn cùng mua một thửa đất có diện tích 131,9 m2 và căn nhà tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) để đầu tư.

Do tin tưởng nhau nên hai bên thỏa thuận để Nguyễn Văn Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ nhà đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền trả nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N. biết. Sau khi nhận tiền, Hải đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và dùng để chi trả nợ cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.