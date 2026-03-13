close Đăng nhập

Tự ý bán lô đất góp tiền mua chung, người đàn ông bị bắt

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Lợi dụng tin tưởng của ông N., Hải tự ý bán lô đất góp vốn mua chung lấy hơn 1,4 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân. 

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh CATP
Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh CATP

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định gia đình ông L.C.N (trú TP Hồ Chí Minh) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng xóm tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng, do đó hai bên quen biết và có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Năm 2023, ông N. về quê thăm gia đình, hai bên đã bàn bạc góp vốn cùng mua một thửa đất có diện tích 131,9 m2 và căn nhà tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) để đầu tư.

Do tin tưởng nhau nên hai bên thỏa thuận để Nguyễn Văn Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ nhà đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền trả nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N. biết. Sau khi nhận tiền, Hải đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và dùng để chi trả nợ cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Công an Đà Nẵng #Chiếm đoạt tài sản

Đừng bỏ lỡ

Pháp luật

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Vì sao Facebooker Hoàng Hồng Thái bị bắt?

Vì sao Facebooker Hoàng Hồng Thái bị bắt?

Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.