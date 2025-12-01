Doanh thu 100 doanh nghiệp công nghiệp quân sự lớn toàn cầu đạt mức cao nhất trong lịch sử

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 1/12 công bố báo cáo về 100 doanh nghiệp quân sự lớn nhất thế giới, cho biết doanh số bán vũ khí toàn cầu năm 2024 tăng 5,9%, đạt 679 tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, theo South China Morning Post, tổng doanh thu bán vũ khí của khu vực châu Á–Thái Bình Dương và châu Đại Dương lại giảm, chủ yếu do doanh thu của 8 doanh nghiệp Trung Quốc lao dốc mạnh.

SIPRI cho biết tăng trưởng doanh số bán vũ khí toàn cầu chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu. Do ảnh hưởng của chiến sự ở Ukraine và Gaza, căng thẳng địa chính trị gia tăng và chi tiêu quân sự tiếp tục leo thang, doanh thu về vũ khí trang bị quân sự của Mỹ và châu Âu đều tăng mạnh. Nhiều công ty đã mở rộng dây chuyền sản xuất, xây thêm cơ sở mới hoặc nâng cao năng lực thông qua việc sáp nhập và mua lại.

SIPRI cho biết, doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí Mỹ tăng 3,8%, đạt 334 tỷ USD, tiếp tục đứng đầu thế giới. Hãng Lockheed Martin giữ vị trí số 1, Raytheon và Northrop Grumman lần lượt đứng thứ 2 và 3; cả ba đều tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, báo cáo của SIPRI cho biết cho biết Mỹ vẫn gặp vấn đề về chậm tiến độ và vượt ngân sách trong các dự án như tiêm kích F-35 và tàu ngầm lớp Columbia.

Tại châu Âu, trong số 26 doanh nghiệp được xếp hạng, có 23 có doanh thu tăng, tổng mức doanh thu tăng 13%, lên 151 tỷ USD, doanh thu của Đức tăng mạnh nhất, 36%

Theo báo cáo của SIPRI, 8 doanh nghiệp quốc phòng Trung Quốc có tổng doanh số giảm mạnh 10%, xuống còn 88,3 tỷ USD – mức giảm lớn nhất trong các quốc gia. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu quốc phòng của khu vực châu Á–Thái Bình Dương và châu Đại Dương giảm 1,2%, còn 130 tỷ USD.

Máy bay tiêm kích J-10C của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) bán chạy giúp công ty này đạt doanh số 20,32 tỷ USD, đứng đầu các doanh nghiệp quốc phòng Trung Quốc năm 2024. Ảnh: QQnews.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (Norinco) giảm doanh thu tới 31% do lãnh đạo bị điều tra chống tham nhũng và hợp đồng bị trì hoãn; thứ hạng bị tụt từ vị trí thứ 10 xuống thứ 11 thế giới. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) dù đứng đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc với 20,32 tỷ USD, nhưng doanh thu cũng giảm so với năm trước.

Chỉ có Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc (China State Shipbuilding Corporation, CSSC) và Tập đoàn Động cơ máy bay Trung Quốc (Aero Engine Corporation of China, AECC) ghi nhận tăng trưởng 8,7% và 9,6%..

Nga có hai doanh nghiệp lọt vào Top 100, với tổng doanh thu tăng 23% lên 31,2 tỷ USD.

Tiến sĩ Điền Nam (Nan Tian), Giám đốc Chương trình Chi tiêu quân sự và Sản xuất vũ khí của SIPRI, đồng thời là đồng tác giả bản báo cáo, nhận xét: “Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về tiến độ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và thời điểm năng lực quân sự mới của họ thực sự thể hiện”.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu mạnh từ thị trường trong nước và châu Âu.

Doanh số của 5 doanh nghiệp Nhật Bản tăng 40%, đạt 13,3 tỷ USD; 4 doanh nghiệp Hàn Quốc tăng tổng cộng 31%, lên 14,1 tỷ USD.

Tập đoàn Hanwha – nhà thầu quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc – tăng doanh thu vũ khí tới 42% trong năm 2024, từ 5,6 tỷ USD lên 7,97 tỷ USD, đứng thứ 20 thế giới và là doanh nghiệp châu Á–Thái Bình Dương lớn nhất ở ngoài Trung Quốc.

Theo SPRI, Top 20 công ty có doanh thu bán vũ khí lớn nhất năm 2024 là:1. Lockheed Martin, Mỹ; 2. RTX (Raytheon), Mỹ; 3. Northrop Grumman, Mỹ; 4. BAE Systems, Anh; 5. General Dynamics, Mỹ; 6. Boeing (Mỹ); 7. L3Harris Technologies (Mỹ); 8. Aviation Industry Corp of China (AVIC), Trung Quốc; 9. General Electric (GE), Mỹ; 10. Thales, Pháp; 11. Norinco (China North Industries Group), Trung Quốc; 12. China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), Trung Quốc; 13. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Trung Quốc; 14. Airbus, châu Âu; 15. Leonardo, Italy; 16. Huntington Ingalls Industries, Mỹ; 17. Honeywell International, Mỹ; 18. United Shipbuilding Corporation, Nga; 19. Rosec, Nga, 20. Hanwha Group, Hàn Quốc.

Theo UDN, Sputnik